Juventus, niente sconti per N'Zonzi: o clausola (30 milioni), o giugno

Nessuna buona notizia dalla Spagna per il natale di casa Juventus. Dopo le parole di Mendes su James Rodriguez (“A gennaio non si muove dal Real”), arriva anche lo stop del Siviglia per l’affare N’Zonzi.

Il centrocampista degli andalusi ha impressionato soprattutto il ds Paratici che nelle scorse settimane aveva iniziato a intavolare le trattative col Siviglia. Il club spagnolo però ha confermato ancora una volta le iniziali posizioni: il giocatore non è assolutamente in vendita. Il Siviglia è infatti agli ottavi di Champions e impegnato in una lotta al vertice anche nella Liga, e Steven N’Zonzi rappresenta una certezza della squadra di Sanpaoli.

N'Zonzi celebra su gol en el Sevilla-AtléticoAFP

Ecco perché l’unica soluzione dei bianconeri per arrivare al francese sarebbe quella di sborsare tutti i 30 milioni della clausola rescissoria, cosa che Marotta non sembra intenzionato a voler fare in questa sessione invernale. E questo nonostante le piccole lamentale di Allegri.

Per queste ragioni quindi lo sbarco del calciatore a Torino sembra destinato a data da rinviarsi. Quel che è certo però è che N’Zonzi resta un obiettivo sensibile per la Juventus e una delle principali pedine per il mercato estivo, quando i discorsi col Siviglia si potranno intavolare più tranquillamente… o eventualmente avere il budget per sborsare – come già visto l’estate scorsa – l’assegno con la cifra della clausola rescissoria.