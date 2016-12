Juventus, oltre alla sconfitta pure l'infortunio di Alex Sandro: rischia 3 settimane di stop

Natale senza Supercoppa Italiana e coi cerotti per la Juventus. La trasferta di Doha oltre alla sconfitta contro il Milan ai rigori ha anche lasciato in eredità a Massimiliano Allegri due infortuni muscolari: quelli di Alex Sandro e Stefano Sturaro.

I due giocatori sono stati sottoposti al ritorno dal Qatar ai primi esami strumentali che hanno lasciato pessime notizie soprattutto per il terzino brasiliano che ha rimediato un trauma distrattivo ai flessori della coscia destra che sarà valutato alla ripresa degli allenamenti il 1° gennaio. La diagnosi però fa pensare a uno stop di almeno due-tre settimane per l’ex laterale del Porto che potrebbe non fare ritorno in campo prima del 15 gennaio quando i bianconeri saranno impegnati al Franchi contro la Fiorentina.

Impossibile invece fare una diagnosi precisa riguardo a Sturaro che ha un problema al quadricipite, le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero saranno rivalutate nel prossimo fine settimana quando ci sarà la ripresa dei lavori a Vinovo.