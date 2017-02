Juventus-Palermo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Asamoah; Khedira, Marchisio, Sturaro; Dybala, Higuain, Pjaca. All. Allegri

Squalificati: Mandzukic

Indisponibili: Barzagli, Chiellini

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Goldaniga, Gonzalez, Aleesami; Henrique, Jajalo, Gazzi; Chochev, Nestorovski, Trajkovski. All. Lopez

Squalificati: –

Indisponibili: Pezzella, Rajkovic

STATISTICHE OPTA

La Juventus ha vinto tutte le ultime nove di Serie A giocate contro il Palermo, segnando 18 gol nel parziale e non subendone nemmeno uno.

Sono infatti trascorsi 880 minuti di gioco dall’ultimo gol segnato dal Palermo alla Juventus in Serie A: rete di Migliaccio nel 2-1 rosanero del febbraio 2011.

La Juve ha vinto le ultime quattro gare interne contro il Palermo in A, dopo aver perso le precedenti tre in casa contro i siciliani: i rosanero allo Stadium non hanno ancora segnato né raccolto punti.

La Juventus ha vinto le ultime cinque gare di Serie A senza mai subire gol: nella scorsa stagione tra gennaio e febbraio ne inanellò in campionato sei di fila in questo modo.

Negli 11 precedenti dell’era dei tre punti a vittoria in cui una squadra ha collezionato 14 o meno punti nelle prime 24 giornate di Serie A, a fine anno è sempre arrivata la retrocessione.

La Juventus è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha mantenuto per più partite (sei) la porta inviolata dall'inizio del 2017, pur avendo subito ben 74 conclusioni in questo parziale.

Il Palermo è la formazione che ha perso più punti da situazione di svantaggio in questo campionato, sia in totale (20) che considerando solo le gare giocate in trasferta (12).

In 11 delle 12 gare casalinghe (tutte vinte) di questo campionato, la Juventus ha sbloccato la partita nel primo tempo: sono infatti 19 le reti segnate dai bianconeri nelle prime frazioni in casa, un primato in questa stagione.

L’ultimo giocatore della Juventus in grado di segnare almeno 18 gol nelle prime 24 giornate nel massimo campionato è stato David Trezeguet nel 2005/06.

Ex della sfida, Dybala ha partecipato a 36 gol nelle sue 51 partite di Serie A con la maglia della Juve: 24 reti e 12 assist.

Nove dei 14 gol in trasferta del Palermo in questa Serie A hanno visto protagonista Ilja Nestorovski: 6 reti e 3 assist.

