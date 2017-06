Juventus, per diventare "diabolica" ti servono giocatori alla Mandzukic e Dani Alves

Uomini veri, guerrieri, agonisti, vincenti: di questi giocatori ha bisogno il roster della Juventus campione d'Italia ma "maledetta" in Europa. L'esempio, dopotutto, la Vecchia Signora se lo ritrova proprio in casa: sì perchè Mario Mandzukic e Dan Alves hanno contribuito a cambiare la mentalità della Juventus, rendendola diabolica” per parafrasare le parole di Allegri nella conferenza stampa pre finalissima di Cardiff. Ora serve un ulteriore scatto per scalare ancora l'ultimo tratto di quell'Everest rispondente alla Champions League: quale miglior strategia se non assicurarsi altri profili con quel temperamento? Secondo la stampa torinese Marotta avrebbe messo nel mirino il fuoriclasse del Barcellona Andres Iniesta, pronto a sfruttare un'eventuale rescissione dell'Illusionista: ipotesi suggestiva e al contempo una mossa familiare all'ad bianconero che in ogni caso continua a lavorare sottotraccia per sondare la pista Marco Verratti. Già, l'ex Pescara non ha mai vinto una Champions League ma per fame e carattere possiede il phisique du role da Juve: a uno così le gambe non tremano mai, specialmente nei momenti topici. Dura strapparlo alla corte del PSG? Senza dubbio, ma è tempo di scelte forti e coraggiose nel cammino irto d'insidie che conduce dritti dritti alla finale di Kiev della primavera 2018.

Mandzukic, sempre l'ultimo a mollare

Uno così lo vorresti sempre al tuo fianco in una battaglia sportiva. Mandzukic il guerriero, Mandzukic l’indistruttibile: sull’attaccante croato sono stati spesi fiumi d’inchiostro e anche a costo di stracciare lo Zanichelli sarebbe difficile scoprire nuovi aggettivi. Il suo contributo nell’accrescere il livello della squadra bianconera, abbattere complessi d’inferiorità e forgiare una mentalità vincente è stato decisivo: ben prima della svolta storica di Allegri verso il 4-2-3-1 l’ex Bayern Monaco era già solito ricoprire più ruoli nella stessa partita, stopper, incontrista, ala o centravanti boa che sia. Un po’ come l’Eto’o dell’Inter del Triplete ma ancora più duttile se possibile. L’uomo della svolta, insomma, l’uomo che ha consentito a Max Allegri di far coesistere contemporaneamente quattro uomini offensivi nella stessa formazione. E con una trance agonistica tale, è evidente che il croato classe 1986 abbia trascinato i compagni.

Video - Mandzukic, il cuore pulsante della nuova Juventus di Allegri 01:27

" A 39 anni pensavo di non avere più niente da imparare sotto l’aspetto emozionale e degli insegnamenti, invece devo essere sincero, quest’anno parlando con Dani ho imparato un sacco e non mi capitava da tanto tempo. Mi ha fatto piacere e mi ha motivato vedere giocatori che riescono a vincere spesso e a non essere mai sazi. Bisogna anche avere l’umiltà per apprendere ciò che un collega ha da darti. "

Dani Alves, lucida follia a servizio di un'ossessione

Se lo dice Gigi Buffon c’è da credergli. Basterebbe questo contributo del portierone della Juventus per mettere a fuoco l’apporto di Dani Alves in questa sua prima stagione bianconera, contraddistinta da un crescendo rossiniano a partire dagli ottavi di finale quando sbloccò l’impasse contro il Porto con guizzo dei suoi. Marotta lo aveva portato a Torino perché facesse valere classe ed esperienza nelle occasioni che contavano davvero e Dani Alves non solo non ha deluso l’amministratore delegato bianconero ma è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Mentalità, come sempre, è la parola chiave come ha spiegato lo stesso terzino nativo di Juazeiro:

" Alla Juve è stata la nostra mentalità a portarci in finale di Champions. Troviamo sempre un modo di vincere: qui è un'ossessione e non ci sono scuse, quando l’arbitro fischia l’inizio della partita troviamo un modo di vincere, sempre "

Video - Mbappé impressionato dalla Juve: "Buffon è il più forte" 00:39

E quella mentalità vincente Dani Alves ha contribuito a cementarla ulteriormente, senza snaturarsi affatto: in molti tra gli addetti ai lavori non vedevano di buon occhio il connubio tra una squadra concreta e abbottonata e un calciatore estroso proveniente dal feudo del possesso palla e del gioco offensivo. Invece la ciambella è riuscito con il buco: la catarsi si è materializzata proprio al Camp Nou nello scontro con il suo passato, quando Dani Alves si disimpegnò con una naturalezza e consapevolezza dei propri mezzi disarmante al cospetto degli ex compagni. Avete dichiarato che sarebbe mancato al Barcellona al momento di lasciare la Catalogna: scommettiamo che è successo proprio questo?