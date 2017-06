Juventus, Real Madrid, PSG: dove va Donnarumma? Tutti gli scenari possibili...

Un fulmine, a ciel nuvoloso. Non è una grossa novità che Donnarumma non rinnovi con il Milan, anche se le notizie degli ultimi giorni davano segnali contrastanti riguardo al futuro del portiere rossonero. Ora la decisione è definitiva, ma dove potrà andare Donnarumma? Il classe ’99 resterà a disposizione di Montella per un ultimo anno o partirà subito?

Restare al Milan oltre il 2018: 0%

Molto probabile che il giocatore resti comunque al Milan fino alla fine della stagione, come recita il suo contratto che ha come data di scadenza Giugno 2018. Impossibile, o quanto meno poco probabile, che Donnarumma faccia panchina o che vada in tribuna per punizione della società, anche perché l’alternativa sarebbe il 40enne Storari o il giovanissimo Plizzari. Da un estremo all’altro, troppo presto per lanciare il portiere dell’Under 20 che potrebbe avere spazio, eventualmente, nel finale di stagione. Donnarumma può quindi continuare, poi addio a maggio. Impossibile che resti oltre, magari con le due parti che possano ritrovarsi in corso d’opera. Come ha detto Fassone: “La decisione è definitiva”, impossibile fare un passo indietro.

Video - Alessandro Plizzari, dopo l'addio di Donnarumma sarà lui il futuro del Milan? 01:01

Andare alla Juventus la prossima estate a parametro zero: 40%

La Juventus ha trovato l’accordo per l’acquisto di Szczesny, anche se ancora non è ufficiale il suo acquisto non essendoci l’ok (per quanto riguarda il costo dell’operazione) da parte dell’Arsenal. Difficile che la Juventus tenti adesso il colpaccio per Donnarumma, più probabile che i bianconeri aspettino la prossima estate per prelevarlo a parametro zero per il dopo Buffon.

2016, Gigi Buffon, Gigio Donnarumma, LaPresseLaPresse

Arriva al Real Madrid già da quest’estate: 40%

Chi può acquistarlo, e ha anche la giusta disponibilità economica, è il Real Madrid. Difficile, anche qui, che i blancos lo prelevino subito. I 100 milioni di budget, il club vorrebbe dirottarli per l’acquisto di Mbappé e soprattutto Zidane ha riferito a voce altissima che il suo portiere è Keylor Navas, dicendo di no qualche giorno fa alla possibilità di ‘abbracciare’ de Gea.

Zidane, Keylor Navas - Juventus-Real Madrid - Champions League 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Il PSG ha bisogno di un portiere: 15%

Difficile, ma non impossibile. Raiola ha buoni rapporti con il PSG, avendo lavorato con i parigini per i contratti di van der Wiel, Ibrahimović, Maxwell e (attualmente) Matuidi. E dire che il PSG ha bisogno di un portiere, con l’incertezza legata alle situazioni di Trapp, Areola e Sirigu. Eppure… Donnarumma dirà sì alla Ligue 1? Molto molto improbabile…

Video - Donnarumma: "Vincere col club per cui hai sempre tifato è incredibile" 00:49

Manchester United al posto di de Gea: 5%

Qui le probabilità cadono. Il Manchester United potrebbe arrivare a Donnarumma solo nel caso parta de Gea, e se Zidane non vuole lo spagnolo, diventa difficile che i Red Devils intervengano prepotentemente sul classe ’99.