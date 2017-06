Juventus-Sampdoria: c'è l'accordo per Schick, sarà subito bianconero

La Juventus sta cercando un centrocampista da donare ad Allegri, ma uno degli altri obiettivi di mercato era quello di regalare un vice Higuain. Il nome è stato subito trovato dalla dirigenza bianconera, con Marotta che è riuscito a trovare un accordo con la Sampdoria per l’acquisto del ’96 Schick, che nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze, 13 gol e 3 assist (tra Serie A e Coppa Italia) al suo primo anno in Italia.

Le cifre e le soluzioni

La Sampdoria ha detto sì alla Juventus per la cessione di Schick, ma serve pagare i 25 milioni della clausola rescissoria del classe ’96. Schick vuole subito vestire la maglia dei bianconeri, mentre la Samp è disposta ad abbassare il costo dell’operazione nel caso in cui la Juventus conceda ai doriani di trattenere il giocatore per un’altra stagione. Altro modo per abbassare il valore dei 25 milioni, sarà quello di ‘girare’ alla Samp due contropartite a scelta dal vivaio dei bianconeri.

Schick, Barzagli - Sampdoria-Juventus - Serie A 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Le dichiarazioni di Schick

Qualche giorno fa, aveva parlato proprio il diretto interessato, facendo capire che la sua avventura alla Sampdoria fosse ormai agli sgoccioli...

" È possibile che l’accordo con la Juventus arrivi prima della partita con la Norvegia, ma ancora è difficile da affermare. È tutto in fase di negoziazione, ci sono altre opzioni possibili. A chi mi ispiro? Ibrahimović è sicuramente un modello, ma come lui ce n’è solo uno. Ho ancora vent’anni, quindi credo di poter migliorare nel corso del tempo. Con la Sampdoria mi sono trovato subito bene, è stata un’esperienza bellissima. Però potrebbe essere finita visto i club interessati "