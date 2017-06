Juventus, Schick c'è: chi tra Douglas Costa, Bernardeschi o Orsolini per completare l'attacco?

La Juventus deve pensare ad una possibile rifondazione in difesa, tra l'addio di Dani Alves e le possibili cessioni di Bonucci e Alex Sandro. Ma come rinforzare l'attacco? L'arrivo di Schick è perfetto per dare ad Allegri la possibilità di far rifiatare uno come Higuaín, anche se non è ancora deciso se il ceco resterà in bianconero o verrà ceduto in prestito. Con l'arrivo dell'ex Samp e quello (eventuale) di Douglas Costa, l'attacco della Juventus è al completo o serve qualche altro investimento? Da Bernardeschi alla permanenza di Orsolini, ecco tutti gli scenari...

Arriva Schick: resta o va via in prestito?

L'attaccante ceco firmerà con la Juventus subito dopo la conclusione degli Europei Under 21, con l'ormai ex Sampdoria che si legherà ai bianconeri con un contratto di 5 anni. Alla Samp andranno 30,5 milioni, una cifra ben diversa dalla clausola rescissoria imposta sul classe '96 (che era di 25 milioni), valutazione che è aumentata a causa della volontà dei bianconeri di dilazionare il pagamento in tre anni, anziché in un'unica uscita. Il giocatore ha già affrontato la prima tranche di visite mediche e si interroga ora se resterà alla Juventus o se verrà comunque girato in prestito nel corso di questa stagione. Alla Juventus, serve come il pane un vice Higuaín, ma Schick potrebbe essere comunque mandato in prestito per avere continuità sul campo: qui c'è una clausola sul contratto, e in caso di 'parcheggio' c'è la prelazione per tornare per una stagione alla Sampdoria, che nel frattempo sta per cedere sia Muriel che Budimir.

Douglas Costa, si inserisce anche l'Inter: il Bayern Monaco chiede 40 milioni

Schick subito o no? Ammesso che il ceco resti alla Juventus, cosa manca ora all'attacco bianconero per fare il salto di qualità? Sono ormai settimane che si tratta con il Bayern Monaco per Douglas Costa, ma i bavaresi non vogliono cedere il giocatore a meno di 40 milioni, con la Juve che resta ferma all'offerta di 30 per il classe '90. Occhio ora all'inserimento dell'Inter che punta dritto sul brasiliano, offrendo al giocatore un contratto da 8 milioni l'anno, mica bruscolini. Ma basterebbe Douglas Costa alla Juventus? Con Schick a fare il vice Higuaín, Mandzukić può continuare a fare l'ala, insieme a Cuadrado con Dybala trequartista. Forse servirebbe, a questo punto, un vice Dybala...

Cuadrado resta, si può puntare comunque su Bernardeschi

Nelle ultime settimane si era parlato di un potenziale addio di Cuadrado, che poteva entrare nella trattativa con il PSG per arrivare a Matuidi. Il PSG, però, non ha bisogno di altre ali nella sua rosa e il colombiano ha affermato di voler restare al 100% in bianconero.

" Ho rinnovato fino al 2020 e resterò sicuramente alla Juventus "

In caso di addio di Cuadrado, si era pensato a Bernardeschi come sostituto dell'ex Udinese e Lecce. Il giocatore della Nazionale Under 21 costa 40 milioni, e può arrivare comunque, ma c'è il rischio che diventino in troppi a giocarsi i tre posti disponibili sulla linea di trequarti.

Ci sono sempre Pjaca e Orsolini

Non dimentichiamoci poi di Pjaca e il neo acquisto Orsolini. Il croato ci metterà un po' a carburare a causa dell'infortunio e non si vedrà prima di ottobre/novembre, ma ci sarà il rischio di avere troppa carne al fuoco a metà stagione. Ecco che potrebbe, a questo punto, partire Orsolini cercando un prestito in una squadra come l'Atalanta, che ha già fatto qualche avances all'ex Ascoli.