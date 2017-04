Juventus senza avversari: 4-0 al Genoa e sesto scudetto a un passo

+11. Momentaneo, ma pur sempre +11. Come lo scorso anno la Juventus allunga a primavera, non sbagliando nemmeno contro il Genoa e conquistando in scioltezza assoluta il suo dodicesimo successo nelle ultime 14 giornate. Il Grifone, allo sbando da mesi nonostante il doppio cambio di allenatore, è poca roba: un'autorete di Muñoz e le perle di Dybala e Mandzukic lo sgonfiano in 45 minuti, prima che Bonucci completi l'opera nella ripresa. Un 4-0 netto, deciso, senza storia. E una piccola vendetta, ripensando all'inconcepibile ko patito dalla capolista all'andata. Il vantaggio sulla Roma seconda sale in doppia cifra, anche se i giallorossi devono ancora giocare il posticipo di domani sera a Pescara: il sesto scudetto, sempre più vicino, potrebbe diventare matematico già tra una settimana, se si verificassero tutte le condizioni. Difficile, praticamente impossibile, ma è un'ipotesi. Di tutt'altro tenore è invece l'umore in casa Genoa: la squadra di Juric rinuncia a giocare, consegnandosi sin dai primi minuti nelle mani di un avversario di un'altra categoria, e ora vede il Crotone avvicinarsi sempre più. O Simeone e compagni si svegliano, o il finale di campionato rischia di proporre sorprese fino a poco tempo fa impensabili.

La cronaca della partita

Simeone spaventa Neto sballando però il sinistro, ma l'opportunità vera del primo quarto d'ora è per Higuain: punizione di Dybala e incornata a lato di un nulla. Quando la Juve accelera, per il Genoa è notte fonda. E in due minuti, dal 17' al 18', i bianconeri chiudono già la contesa: prima è Muñoz a deviare – tanto sfortunatamente quanto goffamente – nella propria porta un gran servizio in area di Higuain per Marchisio, quindi è Dybala a fulminare Lamanna con il sinistro dopo uno scambio strettissimo con Khedira. Il doppio vantaggio smonta i liguri, che poco prima dell'intervallo cedono ancora: Mandzukic recupera un suo stesso cross respinto parzialmente dalla difesa ospite e con un piatto destro da posizione defilata infila stupendamente la sfera nell'angolino più lontano.

2017, Mandzukic, Marchisio, Juventus-Genoa, LaPresseLaPresse

Sul 3-0 la Juventus non si adagia, ma continua ad attaccare anche dopo l'intervallo. Il protagonista è Bonucci, che prima si vede annullare un gol per un presunto fallo di un compagno e poi si toglie lo sfizio: avanzata fino al limite, destro con una traiettoria che Lamanna non riesce a leggere e il 4-0 è confezionato. Un poker che potrebbe trasformarsi in pokerissimo, se solo i legni non si mettessero di mezzo: nella stessa azione la traversa dice di no a Marchisio e il palo a Higuain, imitato qualche minuto dopo da Asamoah. Nel finale c'è spazio anche per l'esordio in maglia bianconera del giovane Mandragora, finalmente libero dagli infortuni: pochi minuti per godersi appieno la sensazione di un sesto scudetto ormai quasi realtà.

La statistica chiave

In campionato è la 33ª vittoria consecutiva in casa per la Juventus: l'ultima delusione risale al famoso pareggio col Frosinone datato 23 settembre 2015.

Il tweet

Il migliore in campo

Mandzukic. Corridore instancabile, come al solito è un esempio per compagni più giovani e meno famosi. Il gol, splendido, corona una prestazione ancora una volta condotta a mille all'ora.

Il peggiore in campo

Burdisso. Perde ben presto le misure, prendendosi un'ammonizione per un intervento in ritardo su Mandzukic e peccando in tre dei 4 gol della Juve, tra mancato posizionamento ed errori. Troppa roba i calibri che deve fronteggiare.

La dichiarazione

Massimiliano Allegri: "La dichiarazione Questo gruppo sta facendo cose straordinarie: siamo in corsa su tutto e ai ragazzi vanno fatti solo i complimenti. La fortuna di un allenatore sono sempre i calciatori".

Il tabellino

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Benatia, Asamoah; Khedira (69' Rincon), Marchisio (86' Mandragora); Lichtsteiner, Dybala, Mandzukic (82' Sturaro); Higuain. All. Allegri

Genoa (3-4-3): Lamanna; Muñoz, Burdisso (67' Biraschi), Gentiletti; Lazovic (87' Hiljemark), Cataldi, Veloso, Laxalt (48' Beghetto); Ntcham, Simeone, Palladino. All. Juric

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo

Gol: 17' aut. Muñoz, 18' Dybala, 41' Mandzukic, 64' Bonucci

Note: ammonito Burdisso (G)