Juventus: squadra al lavoro, personalizzato per Buffon

Torino, 5 gen. (LaPresse) - Prosegue la preparazione della Juventus in vista della gara di campionato con il Bologna nella prima uscita ufficiale del 2017. I bianconeri oggi si sono dedicati principalmente a curare gli aspetti tattici della sfida contro i rossoblu. Gigi Buffon invece si allenerà con un programma personalizzato durante il pomeriggio. Domani la squadra sarà in campo per una sessione mattutina.