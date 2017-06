Juventus Stadium al cambio di passo: dal primo luglio si chiamerà Allianz Stadium

Dopo sei anni dalla sua inaugurazione – 8 settembre 2011 – lo Juventus Stadium cambia nome. Il nome con cui è celebre ora – appunto Juventus Stadium – è sempre stato “ad interim” in attesa di trovare un naming sponsor disposto a dare il proprio nome alla casa che ospita i bianconeri. Ora è ufficiale: finalmente la società francese Sportfive (oggi Lagardere Sports and Entarteinment) ha trovato in Allianz, colosso tedesco impegnato nell’ambito della assicurazionia cui verrà dedicato il nome dello Stadium.

Settimo stadio per Allianz

Per Allianz, oltretutto, non è una novità quella di vedere il proprio brand affiancato al nome di uno stadio: il caso della Juventus sarebbe infatti il settimo, visto e considerato che il marchio tedesco è già presente all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, all’Allianz Stadion di Vienna (vi gioca il Rapid), all’Allianz Riviera di Nizza, stadio che quest’anno ha applaudito la stagione di Mario Balotelli, all’Allianz Stadium di Sidney, all’Allianz Park di Londra (la casa dei Saraces, franchigia di rugby) e per finire all’Allianz Parque di San Paolo in Brasile, lo stadio che ospita il Palmeiras.

Die markante Fassade der Allianz Arena, Heimspielstätte des FC BayernImago

Nessun ricavo extra per la Juventus

Un accordo, questo, che però non gioverà in maniera particolare alle casse della Juventus. Come spiega il portale Calcio e Finanza, l’accordo sarebbe stato raggiunto tra Sportfive-Lagardere (la società francese che cura i naming rights dello stadio) e Allianz e prevede un esborso di 3 milioni di euro a stagione per le prossime 5 stagione (15 milioni in tutto) da parte dei tedeschi. Una cifra che però non andrà a confluire nelle casse della Juve, bensì in quelle della società di sport marketing francese, che potrà coprire in minima parte l’esborso di 75 milioni previsto dall’accordo firmato con la Juve ai tempi della gestione Cobolli-Blanc, con valenza di 12 anni. Di questi 75 milioni sopracitati, 42 milioni sono stati anticipati nell’esercizio 2010-2011, quando lo stadio fu inaugurato. I restanti 33 milioni, da contratto stipulato, vengono invece pagati da Sportfive in 24 rate semestrali costanti (1,375 milioni ogni sei mesi, pari a 2,75 milioni di euro a stagione) a partire da dicembre 2011. Lo Juventus Stadium, che presto dunque si trasformerà in Allianz Stadium, è un fortino per i bianconeri: in 156 partite disputate, la Juve ne ha vinte 124, pareggiate 27 e perse solo 5. Numeri da capogiro, 79,5% di vittorie e 84,2% se si considera solo il campionato.