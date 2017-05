Juventus-Torino e quel derby sospeso fra Belotti, trappole e storia

È un derby strano, quello di domani sera allo Stadium, tra sapori di scudetto e fumo di Cardiff. La Juventus lo affronta dopo aver imposto al Monaco la sua legge, che è muro e frecce, dalla mossa di Dani Alves alla doppietta di Higuain. Allegri, che invocava la partita «giusta» e l’ha avuta, deve gestire nove punti di margine a quattro turni dal termine e, martedì, un 2-0 che è molto anche se non ancora tutto.

All’andata, il Toro perse nel momento in cui Mihajlovic cercò di vincere, e per questo imbottì la squadra di punte. La classifica, oggi, non offre approdi eroici. Li riserva, viceversa, lo scettro dei cannonieri, che Belotti contende a Dzeko, 25 gol a testa, a Icardi (24), al Pipita (23), a Mertens (22). E poi c’è il carattere, l’orgoglio: si gioca a ridosso della ricorrenza di Superga (ieri, 4 maggio: tutti in piedi) e dunque il cuore granata batterà forte, com’è bello e romantico che sia.

Dovranno misurarsi, il Gallo e c., contro un avversario che in due partite ha imbavagliato Messi, Suarez, Neymar e in una, per ora, Mbappé e Falcao. Le vie del calcio sono infinite, spesso, ma sulla carta si va verso quella sfida tra equilibrio e roulette che ha appena scandito la semifinale di Monaco. Chissà cosa escogiterà Miha: se il 4-3-3 d’ordinanza o il 4-2-3-1 di recente conio. Gira e rigira, saranno gli interpreti a marchiarli. Il Toro è fragile dalla cintola in giù, come documentano i 55 gol al passivo, e questa è una tara che l’allenatore si porta dietro dall'alba della stagione. Belotti a parte, ho un debole per Boyé, «toro» vero.

Andrea Belotti va alla conclusione di testa marcato da Lichtsteiner durante il derby tra Torino e Juventus, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

In teoria, e sottolineo in teoria, Allegri potrebbe calibrare addirittura un po’ di turnover. In fin dei conti ha lo scudetto in pugno, scenario che una sconfitta legherebbe all'esito di Milan-Roma.

Nello stesso tempo, è solido anche lo scudo in Champions. Gli sgoccioli della stagione coincidono con i momenti, solenni, della verità. La Juventus rimane in corsa su tutti i fronti. Lo smalto fisico mi sembra all’altezza, l’attacco è l’unico reparto a rischio rotazioni: dopo il varo del 4-2-3-1 e il k.o. di Pjaca giocano sempre gli stessi.

Sostiene Trapattoni che a certi livelli di scalata - e a certi snodi del calendario - le vittorie riempiono il serbatoio più di quanto le fatiche non lo prosciughino. È una tesi ardita, ma affascinante.

2017, Mandzukic, Marchisio, Juventus-Genoa, LaPresseLaPresse

Il Toro dovrà metterla sul ritmo, strategia che non è riuscita ai pirati di Jardim, ai quali la fase difensiva della Juventus aveva tolto l'ossigeno della profondità. Allo Stadium, in campionato, Madama vince da 33 partite. Un pareggio non sarebbe poi la fine del mondo, alla luce della peculiarità della sfida e degli ingorghi in agenda.

Se in questi anni di crisi di Milano Cairo avesse avuto il braccino meno corto, il Toro avrebbe potuto ritagliarsi spazi più gratificanti.

Ritardare la festa della Vecchia, in attesa del battesimo del nuovo Filadelfia, è l’obiettivo che titilla la pancia dei tifosi. La Juventus, in compenso, dovrà governare l’abbondanza del periodo. È un derby strano, ripeto, perché ostaggio di troppe emozioni, di troppi argomenti.

Pronostico: Juventus-Torino 2-1. Il vostro parere?