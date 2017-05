Juventus-Torino: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Bonucci, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain Allenatore: Allegri.

Squalificati:

Indisponibili: Pjaca, Rugani

Torino (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Moretti, Rossettini, Avelar; Baselli, Acquah; Iago Falque, Ljalic, Boyè; Belotti. Allenatore: Mihajlović.

Squalificati:

Indisponibili: De Silvestri

STATISTICHE OPTA

Negli ultimi cinque derby di Torino di campionato entrambe le squadre hanno trovato la via del gol: quattro successi bianconeri e uno granata.

La Juventus ha vinto tutti e quattro i derby di Serie A giocati allo Stadium, segnando otto reti nel parziale.

Questa è la prima volta in Serie A che si gioca un derby di Torino dopo la 34ª giornata: l'ultimo invece giocato nel mese di maggio risale al 1989 e terminò 0-0.

La Juventus in casa ha allungato la striscia record a 33 successi consecutivi, nei quali ha subito solo 11 gol.

Vincendo anche le ultime due gare interne i bianconeri possono eguagliare un loro primato: chiudere, come nel 2013/14, un intero campionato raccogliendo tutti i punti disponibili nelle gare casalinghe.

La Juventus potrebbe diventare la prima squadra italiana della storia a vincere sei Scudetti consecutivi e per il terzo anno di fila potrebbe laurearsi campione con almeno tre giornate ancora da giocare.

Torino imbattuto da 6 giornate (2V, 4N); i granata non rimangono senza perdere per 7 turni di fila in A da marzo 2015.

Il Torino è la formazione che ha segnato più gol con cross in questa Serie A (18) e la Juventus ha subito quattro degli ultimi 10 gol in campionato in questo modo.

Con il gol di Dani Alves all’Atalanta sono diventati 31 i gol bianconeri in questo campionato segnati da nuovi arrivi, almeno sette in più rispetto a qualsiasi altra formazione.

Pjanic è, al pari di Berardi, uno dei due giocatori ad aver fornito almeno 6 assist in ognuno degli ultimi 4 campionati di A.

Higuaín ha segnato sei gol in sette sfide di Serie A contro il Torino, tra cui tre nelle ultime due sfide ai granata.

Belotti ha giocato due gare da titolare in A contro la Juve, entrambe nel derby, e ha segnato in tutte e due le circostanze.