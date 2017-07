Juventus, tra la ricerca del "nuovo“ Bonucci (Manolas?) e la corsa al centrocampista

L’addio di Bonucci costringe la Juventus a muoversi con forza sul mercato, cercando un sostituto al 30enne viterbese. Il primo nome, che è circolato subito, nel momento in cui sembrava potesse concretizzarsi l’affare con il Milan per il centrale, è quello di Kostas Manolas, difensore greco della Roma. I giallorossi l’hanno dichiarato incedibile, ma in questo momento nel mercato italiano sembra tutto possibile e la necessità della Signora di trovare un valido sostituto di Bonucci apre a diverse possibilità. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’alternativa al giallorosso sarebbe un altro centrale greco, Sokratis Papastathopoulos, ex Milan ora di proprietà del Borussia Dortmund. Un profilo questo che certamente non entusiasma e non è all’altezza del partente Bonucci, che pertanto ci sentiamo di mettere come seconda opzione, in alternativa a Manolas, che per caratteristiche ed età (26) garantirebbe ai bianconeri un acquisto affidabile e a lungo periodo.

La difesa potrebbe restare così

C’è anche una terza opzione, al momento la più lontana dal realizzarsi. Resta accostato alla Juventus il nome di Stefan de Vrij, forte difensore olandese della Lazio che però dal canto suo, dopo la cessione di Biglia e l’incognita Keita (accostato ai bianconeri), vorrebbe evitare di smantellare, a meno di un’ingente somma di denaro. Va altresì detto che la rosa attuale della Juventus consta già di quattro difensori centrali (Barzagli, Chiellini, Benatia e Rugani), quindi la società potrebbe anche considerare l’ipotesi di affidarsi al materiale già a disposizione e utilizzare l’incasso di Bonucci per reinvestirlo in un centrocampista. La dirigenza è sulle tracce di Matuidi e Can, per i quali servono tra i 20 e i 30 milioni. Con Bernardeschi che si dovrebbe concretizzare al ritorno dalle vacanze dell’ormai ex Viola, l’ultimo nome che circola per il centrocampo della Juve è quello di Matic (dal Chelsea), di passaporto sloveno e quindi funzionale nel non occupare lo slot dell’extracomunitario. Ma sarebbe l’ultima opzione.

2017, Patrick Schick, Juventus, LaPresseLaPresse

Il caso Shick

A non lasciare tranquilla la Juventus c’è anche il problema relativo a Patrick Schick, che stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport rischierebbe 45 giorni di stop per un problema fisico (legato, si dice, ad aspetti cardiaci). Ieri ci sono state ulteriori visite mediche e ancora ce ne saranno per capire precisamente quale sia la situazione del giocatore, se e quando potrà essere disponibile – perché lo sarà, è solo questione di tempo – e come gestire la questione contrattualistica tra Juventus e Sampdoria. La Signora ha sospeso un acquisto che sembrava fatto e pensa a un prestito ponte con diritto di riscatto, i blucerchiati ovviamente vogliono cedere il giocatore e incassare i 30,5 milioni promessi. Qualora lunedì, giorno in cui si dovrebbero avere esami certi sulle condizioni fisiche del polacco, gli venisse imposto uno stop di uno/due mesi (questi i tempi ipotizzati), la soluzione bianconera potrebbe mettere, più o meno, d’accordo tutti; perché l’accordo non potrebbe essere concluso alle condizioni originali. Il giocatore quindi verrebbe “parcheggiato” in prestito ma con la promessa di riaggiornarsi e prenderlo, a gennaio, con un ricco riscatto. Soluzione non molto gradita alla Samp, ma non sembrano esserci alternative in caso gli esami “sospendessero” il polacco dalla pratica sportiva.