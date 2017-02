Juventus, ufficiale la cessione di Hernanes all'Hebei China Fortune per 8 milioni più 2 di bonus

Dopo alcuni giorni di trattative si completa l’uscita di Hernanes dalla Juventus, con il brasiliano che approda all’Hebei China Fortune di Manuel Pellegrini, in compagnia degli ex Serie A Gervinho e Lavezzi. Il classe ’85 costerà ai cinesi 8 milioni che verranno pagati entro 15 giorni dal rilascio del transfer internazionale. La Juventus ha accordato con l’Hebei anche una clausola di bonus di 2 milioni in base alle prestazioni del giocatore in Chinese Super League.

Hernanes lascia la Juventus dopo 1 anno e mezzo in cui ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia. 35 le presenze complessive, con 2 reti in Serie A messe a segno contro il Carpi (nel finale della scorsa stagione) e nel 3-0 di quest’anno contro il Pescara.