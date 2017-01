Juventus, un avversario in più per Bakayoko: c'è la super offerta del Manchester United

Dopo la partenza di Morgan Schneiderlin all'Everton, il Manchester United è alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare a José Mourinho. Secondo il Daily Telegraph, i Red Devils potrebbe tentare di chiudere, nei prossimi giorni, per Tiémoué Bakayoko.

Il contratto del francese è in scadenza nell’estate 2019 e nelle ultime settimane, si era parlato di un forte interesse per il giocatore da parte di Juventus, Manchester City e Chelsea. I Red Devils, però, sembrano essersi decisi a scavalcare la concorrenza, e vogliono tentare di chiudere l’operazione già in questa finestra di mercato. Il Monaco, da parte sua, non ha una posizione molto rigida nei confronti di un’eventuale cessione di Bakayoko: con l’offerta giusta, il centrocampista può partire.

Secondo il Daily Star, il Manchester United sarebbe pronto a fare follie per il giocatore, arrivando ad offrire fino a 40 milioni di euro al Monaco per il classe '94 che sarebbe il terzo colpo tra United e monegaschi in questi ultimi anni dopo gli affari Falcao e Martial.

