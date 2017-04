Juventus verso lo scudetto, adesso Napoli può credere al secondo posto

Il conto alla rovescia è ormai prossimo allo zero. La vittoria della Juventus a Pescara ha spezzato le reni alla Roma, scesa a -8 e decisamente più vicina al terzo posto del Napoli che allo scudetto. Le volate della Serie A 2016/17 sono entrate nel vivo. Ecco tutto quello che può succedere da qui alla fine del campionato, obiettivo per obiettivo.

La volata scudetto e Champions League

GIORNATA JUVENTUS 80 ROMA 72 NAPOLI 70 33 Genoa PESCARA SASSUOLO 34 ATALANTA Lazio INTER 35 Torino MILAN Cagliari 36 ROMA Juventus TORINO 37 Crotone CHIEVO Fiorentina 38 BOLOGNA Genoa SAMPDORIA

Lasciate ogni speranza. Il discorso scudetto, ammesso e non concesso che fosse ancora aperto, ora può dirsi concluso. E lo scontro diretto tra Roma e Juventus in programma alla 36esima giornata, sembra essere divenuto l’occasione più propizia per festeggiare matematicamente il sesto tricolore consecutivo dei bianconeri. Ben diverso è il discorso tra giallorossi e Napoli per il secondo posto. Il -2 (anche se la differenza reti negli scontri diretti è favorevole alla Roma) è un divario alquanto risicato. Se i partenopei – attesi ora da due trasferte consecutive – dovessero restare a contatto, occhio ai due match tra 35esima e 36esima. La Roma andrà a San Siro con il Milan e poi ospiterà la Juventus, mentre il Napoli se la vedrà con due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato: Cagliari e Torino. Se ci sarà un ribaltone, dovrà essere entro quei termini. Altrimenti, sarà difficile recuperare nelle ultime due giornate.

La volata per l'Europa League

GIORNATA LAZIO 61 ATALANTA 60 MILAN 58 INTER 56 FIORENTINA 52 33 Palermo Bologna Empoli FIORENTINA Inter 34 ROMA Juventus CROTONE Napoli PALERMO 35 Sampdoria UDINESE Roma GENOA SASSUOLO 36 FIORENTINA Milan ATALANTA Sassuolo Lazio 37 Inter EMPOLI Bologna LAZIO NAPOLI 38 CROTONE CHIEVO CAGLIARI Udinese Pescara

Secondo turno consecutivo all’insegna del rallentamento generale. La vera notizia di giornata è l’uscita di scena molto più concreta che virtuale della Fiorentina, che si giocherà tutto negli scontri diretti in casa con Inter e Lazio). Per il resto, il calendario sembra sorridere all’Atalanta e al Milan. Ma, in ottica Europa League, resterà tutto aperto sino all’ultimo minuto.

La volata salvezza

GIORNATA EMPOLI 26 CROTONE 21 PALERMO 16 PESCARA 14 33 MILAN SAMPDORIA LAZIO Roma 34 Sassuolo Milan Fiorentina CAGLIARI 35 Bologna PESCARA CHIEVO Crotone 36 CAGLIARI Udinese Genoa BOLOGNA 37 Atalanta JUVENTUS PESCARA Palermo 38 PALERMO Lazio Empoli FIORENTINA

Ricordate l’illusione che esistesse una volata salvezza? È durata una giornata. Giusto il tempo necessario per assistere al primo successo in 10 giornate dell’Empoli. I tre punti ottenuti dai toscani contro la Fiorentina pesano oro e valgono un +5 pesantissimo sul Crotone (che, però, dalla sua ha gli scontri diretti). Palermo e Pescara, dal canto loro, attendono soltanto la retrocessione matematica. Tempo due settimane e sarà cosa fatta?