Juventus vicina al traguardo: scudetto possibile in due partite

Atalanta e poi Torino. In otto giorni la Juventus potrebbe chiudere matematicamente il discorso scudetto, cucendosi al petto il 6° vessillo consecutivo. Tante le ipotesi e gli incroci che possono portare la squadra di Massimiliano Allegri a conquistare il titolo tricolore nelle prossime due giornate di campionato. Se infatti la squadra vincerà le prossime due gare contro Atalanta (questa sera a Bergamo) e settimana prossima il derby con il Toro (sabato 6 maggio), in caso di non vittoria della Roma nel derby con la Lazio (domenica 30) la Signora si troverebbe con 10 punti di margine a tre giornate dal termine.

2017, Massimiliano Allegri, Juventus, LaPresseLaPresse

Ipotesi di vittoria rimandata di un solo giorno in caso di successo giallorosso nel derby e pareggio tra una settimana col Milan, creando un distacco incolmabile per la truppa di Spalletti, comunque alle corde e speranzosa solo di improbabili crolli della capolista. Per la vittoria bianconera in data 7 maggio altre tre ipotesi: la Juve fa quattro punti tra Atalanta e Torino e la Roma infila due pareggi; la Juve vince una delle due prossime partite e la Roma fa un solo punto tra Lazio e Milan; due pareggi nelle prossime due per i bianconeri con la Roma che perde entrambi i prossimi match, lasciando sempre quei 10 punti di distacco a tre giornate dal termine che vorrebbero dire scudo bianconero.