Kalinic al Tianjin Quanjian: c'è il sì della Fiorentina per 45 milioni, parte l'assalto a Zaza

Tutto fatto: anche Kalinic andrà Cina! Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, Marca, la Fiorentina avrebbe accettato l'offerta del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, che aveva messo sul piatto 45 milioni per il classe '88.

Il club cinese avrebbe preferito Diego Costa, ma il secco no dello spagnolo e del Chelsea (che sta cercando di far firmare all'ex Atlético Madrid un contratto da 15 milioni l'anno) ha costretto il Tianjin Quanjian ha virare sul croato. La Fiorentina chiedeva 50 milioni, della clausola rescissoria, ma si accontenterebbe di 45 milioni per mettere mani a diversi reparti nel mercato invernale. Manca ormai solo il sì del giocatore, per far diventare Kalinic il quarto acquisto più costoso di sempre per il campionato cinese.

La top 5 degli acquisti più costosi in Cina:

Giocatore Da / A Costo* Oscar dal Chelsea al Shanghai SIPG (2017) 60 milioni Hulk dallo Zenit al Shanghai SIPG (2016) 55,8 milioni Alex Teixeira dallo Shakhtar Donetsk al Jiangsu Suning (2016) 50 milioni** Nikola Kalinic dalla Fiorentina al Tianjin Quanjian (2017) 45 milioni Jackson Martínez dall'Atlético Madrid al Guangzhou Evergrande (2016) 42 milioni

* dati transfermarkt

** acquisto ancora da ufficializzare

Zaza o Seferovic per il ruolo di attaccante

Non basta Babacar per sostituire il croato, con la Fiorentina che si è già mossa per trovare un giocatore che rimpiazzi l'ex Dnipro. Si pensa al ritorno di Seferovic, attualmente in forza all'Eintracht Francoforte, lanciato proprio dal vivaio della Fiorentina fino a debuttare in prima squadra dove ha collezionato 12 presenza e una rete (in Coppa Italia contro la Juve Stabia). Tra i tanti nomi di questo mercato spuntano anche Giaccherini (per completare il reparto avanzato) e il giovanissimo argentino Tomas Sandoval (classe '99) del Colon Santa Fe. Il nome importante è però quello di Zaza che è in cerca di una squadra in Serie A dopo la sicura partenza dal West Ham United, come confermato dal tecnico Bilic. L'attaccante della Nazionale è di proprietà della Juventus e ha chiesto due cose ai bianconeri, la cessione - subito - a titolo definitivo, e di restare in Serie A: sarà Fiorentina?