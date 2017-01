Kalinic alla stampa croata: “Ho detto no alla Cina, resto alla Fiorentina”

Il colpo di scena è servito: Nikola Kalinic rimane alla Fiorentina. O almeno, questo è quello che l'attaccante viola dichiara al quotidiano locale 'Sportske Novosti', annunciando - diversamente da quanto era emerso nella giornata di ieri - la propria volontà di restare a Firenze. Niente Cina, dunque, e niente Tianjin Quanjian, nonostante la ricca offerta fatta pervenire dalla squadra allenata da Fabio Cannavaro sia al giocatore che al club viola.

" Resto alla Fiorentina! Questa è la mia decisione. Solo la mia. Voglio giocare in Italia, nel club dove milito da due anni e dove mi trovo molto bene. Sono grato all'allenatore e ai compagni di squadra, voglio continuare con loro "

"Mai detto sì alla Cina"

A meno di ribaltoni, dunque, il suo futuro sarà ancora alla Fiorentina. E il suo presunto "sì" all'offerta del Tianjin Quanjian? Tutto falso, come riporta ancora 'Sposke Novosti':

" C'è stata molta pressione in questi giorni, mi sentivo come spinto verso la Cina. Pressione non dal club, ma dai giornalisti, che hanno creato un'atmosfera particolare. Come se volessero liberarsi di me. In nessun momento ho detto che ero felice di andare in Cina. È chiaro che qualche pensiero quando ho visto l'offerta l'ho fatto, ma in nessun momento ho optato per la Cina "

Nikola Kalinic Bologna Fiorentina 2016LaPresse

Se le parole di Kalinic saranno confermate e non smentite in un secondo momento, cambierà radicalmente l'intero mercato della Fiorentina da qui a fine mese: i toscani non dovranno più andare a caccia del sostituto del centravanti croato, non rinunciando quindi a una dote di 21 gol in campionato in un anno e mezzo. Il più recente, quello alla Juventus di domenica scorsa. Stando così le cose, non sarà l'ultimo con la maglia viola.