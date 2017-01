Kalinic, Cristiano Ronaldo e Benteke: tanti anche i no alla Cina

La via della seta si sta trasformando in via dell’oro. Ma sul volo per Pechino non salirà Christian Benteke. L’attaccante belga ha deciso di restare in Inghilterra e rifiutare la proposta del Beijing Guoan, che aveva deciso di puntare su di lui per il reparto offensivo. Dopo quelli di Cristiano Ronaldo, Nikola Kalinic e Miguel Borja, arriva dunque un altro no ai soldi orientali.

Il Beijing Guoan, in seguito ai colpi delle avversarie, quali Oscar, Witsel e Tevez, non è rimasto indifferente. E così la società della capitale cinese ha deciso di sferrare un colpo per l’attacco. In particolare, si è deciso di puntare forte su Benteke, punta del Crystal Palace. Il belga, arrivato a Londra quest’estate dal Liverpool per circa 30 milioni di euro, ha sempre avuto ottime medie realizzative in tutte le sue esperienze, sebbene negli ultimi anni sia stato limitato dagli infortuni. L’ex Aston Villa, infatti, conta più di 100 goal in carriera, pur avendo solo 26 anni.

L’attenzione del club cinese si è così concentrata su di lui. E per convincere il calciatore e il Crystal Palace, il Beijing Guoan non ci ha pensato due volte. Offerta ricchissima per entrambe le parti in questione: 47 milioni per il cartellino e 10 annui al calciatore. Il risultato ottenuto, però, non è stato quello sperato. Il calciatore ha infatti rispedito al mittente l’offerta, non attratto dall’ipotesi di un trasferimento in terra cinese. Anche Benteke, dunque, ha preferito il progetto e ha messo davanti la carriera ai soldi. Si allarga così la stretta cerchia di coloro che hanno detto ‘no’. La battaglia è vinta, ma non la guerra. I soldi cinesi continuano e continueranno a lusingare ed attirare campioni del calcio europeo.

di Simone Marvulli

