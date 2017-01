Kalinic, rilancio del Tianjin Quanjian: ingaggio decuplicato

Un rilancio che ha del clamoroso quello del Tianjin Quanjian, club cinese allenato da Fabio Cannavaro, che da tempo è su Nikola Kalinic della Fiorentina. Vi avevamo detto che l’attaccante, legatissimo ai colori viola, sarebbe partito soltanto in caso di un’offerta irrifiutabile dalla Cina (altrimenti avrebbe lasciato il club viola a giugno solamente per la Premier League).

Ma la squadra di Cannavaro, come molte altre della Super League, è disposta a fare follie: il croato attualmente prende 1.2 milioni di euro all’anno, mentre l’offerta cinese si aggira sui 12.5. L’ingaggio decuplicato sta facendo tentennare il giocatore che, in caso di rilancio a 15 milioni, accetterà il trasferimento. La Fiorentina riceverà il pagamento della clausola rescissoria di 50 milioni (mettendo a referto una maxi plusvalenza di 45 milioni).

Qualora la trattativa andasse a buon fine, verrà resa ufficiale non prima del match con la Juventus di domenica 15 gennaio.

