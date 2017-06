Karsdorp è già rotto: sarà operato al menisco, fuori 3 settimane

Nei giorni scorsi in casa Roma non si davano certezze intorno alla presenza di Rick Karsdorp nel ritiro di Pinzolo. Il perché a cotanto mistero è arrivato oggi: il terzino olanese dovrà essere operato al menisco.

Nessun infortunio però o clamorosa novità di rito. Dietro all’operazione da 14 milioni più bonus conclusa da Monchi col Feyenoord, c’era già in casa Roma la conoscenza della situazione fisica dell’olandese.

La Roma ha infatti preferito non comunicare nulla di un intervento di routine per la pulizia del menisco che era già noto ben prima delle visite mediche, ma che costringerà quindi il giocatore a uno stop di circa tre settimane.

L’operazione dovrebbe essere effettuata come da tradizione nella clinica di Villa Stuart nei prossimi giorni per poi proseguire con il programma riabilitativo a Trigoria. Il giocatore dunque, molto probabilmente, si aggregherà ai compagni direttamente per la tournée americana in programma da metà luglio.