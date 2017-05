Kessie supera le visite mediche con il Milan, giovedì test atletici e firma

Come ha riferito MilanNews.it, i controlli supplementari richiesti dal Milan per il centrocampista ivoriano classe 1996 Frank Kessie sono stati superati e domani giovedì 31 maggio l'ex Atalanta sarà a Milanello per i test atletici con Milan Lab e la susseguente firma sul contratto.

I dettagli dell'affare: all'Atalanta andranno 28 milioni di euro mentre per il giocatore - 31 presenze e 7 gol con la maglia della Dea quest'anno - è stato predisposto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Le malelingue sono state messe a tacere, Kessie-Milan è ormai questione di ore.