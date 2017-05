Il risentimento di Spalletti accende i dubbi: sarà festa riuscita o rovinata al Totti-day?

" Totti giocherà un bel pezzo di partita, quello più importante secondo me. "

Cosa avrà mai voluto dire Spalletti con questa frase sibillina nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Genoa, che poi altro non è che il Totti-Day? Non è dato sapere, ma per i tifosi giallorossi che aspettano solo di ammirare un’ultima volta il loro capitano in campo c’è di che essere ottimisti, almeno stando al significato letterale delle parole dell’allenatore della Roma. Già, perché se l’impiego del Pupone dal primo minuto sembra un’ipotesi assai improbabile, le parole di Spalletti sembrano sottintendere un cospicuo minutaggio per lui in controtendenza. Eppure ci sono dubbi, incognite e oscuri presagi che incombono sull’epilogo della grande storia d’amore tra la Roma e Francesco Totti. Ci sono delle possibilità che la festa possa essere rovinata? È il dubbio amletico più ricorrente tra i tifosi giallorossi.

" Che festa sarebbe se non ci fossero i tre punti? La prima cosa da ricordare è che dobbiamo fare questa partita nella maniera corretta "

Totti "invisibile" per Spalletti

È l’incognita più grande: la Roma si gioca il secondo posto contro il Genoa essendo chiamata a difendersi dalla rimonta del Napoli. Cosa succerebbe se il risultato rimanesse in bilico fino alla fine? Spalletti ha sempre dichiarato di trattare Totti alla stregua di un giocatore della rosa come un altro e dimostrato coi fatti di non riporre grande fiducia nel Totti giocatore (specialmente quando la posta in palio aumentava). Per inciso alla leggenda giallorossa sono stati concessi 105 minuti in campionato dallo scorso 4 dicembre 2016 a questa parte: non campeggia nell'undici inziale dalla sfida con il Villarreal di Europa League dello scorso 23 febbraio. Non sarebbe festa senza tre punti, parafrasando lo Spalletti-pensiero, dunque qualche dubbio sull’effettivo impiego di Totti è lecito porselo.

" In una stagione lui sbagliò 6 rigori di fila e i giornali scrivevano che lui voleva sempre tirarli e se io dicevo ai compagni di tirarli, loro dicevano no perché c'era Francesco. Magari se fossero stati segnati avremmo avuto qualche punto in più. "

Il livore di Spalletti

Già, Luciano Spalletti non ha mancato di togliersi qualche sassolino dalle scarpe in conferenza stampa, elogiando a più riprese Francesco Totti ma allo stesso tempo piazzando qualche stoccata qua e là, sintomo di un rapporto complicato tra i due, sin da tempi non sospetti. Perché questo livore alla vigilia di una partita così sentita dal popolo giallorosso? Era necessario rispolverare l’aneddoto sui rigori sbagliati

" Totti ha tante qualità è vero, ma in qualcosa deve ancora crescere. Essere leader significa dare qualcosa di sé agli altri, lui lo ha fatto spesso, ma è stato anche messo davanti agli altri e non sempre questo messaggio è arrivato. È la Roma che deve vincere, non Totti. Perché lui da solo non basta "

Il compito di Spalletti, al solito, è gravosissimo: sì perché la partita di domani esula dalla lotta al secondo posto per assumere i contorni di un evento dal carattere planetario; Spalletti dovrà essere bravo a contemplare il risultato e le ragioni del campo con questa istanza. Il fatto che abbia deciso di comunicare la decisione sul suo futuro tra lunedì e martedì (dunque non al triplice fischio della sfida con il Genoa) è un buon segnale così come la volontà di dare ampio spazio a Francesco Totti: ora resta da completare l’opera muniti di buon senso.