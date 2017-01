L'agente di Gabbiadini: "Rischia di restare al Napoli". Ma l'addio è scontato

Tic toc. Il tempo passa, la sabbia nella clessidra scende. E Manolo Gabbiadini, quando alla conclusione della finestra invernale di mercato manca appena una settimana, è ancora un giocatore del Napoli. Prigioniero delle alte richieste avanzate dal club partenopeo nei confronti di tutte le possibili acquirenti: dai 20 milioni in su. Una situazione di stallo che dura ormai da settimane, e che ha portato l'agente dell'attaccante bergamasco, come rivelato da 'Radio Crc', a sbottare:

" Se non si scende a 16-18 milioni, si rischia il bagnomaria "

Dichiarazioni che fanno il paio con quelle rilasciate a 'Kiss Kiss Napoli' da Giuseppe Cannella, intermediario nelle varie trattative - con formazioni tedesche e inglesi in particolare - che stanno coinvolgendo Gabbiadini:

" Bisogna cercare di trovare un accordo, anche se capisco che nel gioco delle parti il Napoli abbia delle pretese e faccia le proprie richieste. Ma una permanenza non sarebbe vantaggiosa per nessuno "

L'affollamento offensivo

Esatto. Questo è il vero problema. Il Napoli ha non soltanto il desiderio, ma una vera e propria necessità di disfarsi di Gabbiadini. Non tanto per il valore assoluto del calciatore, che in Serie A farebbe comodo a più di qualcuno, quanto per la composizione ormai definita dell'attacco di Maurizio Sarri: l'inarrestabile Mertens, protagonista anche a San Siro, è il titolare al centro del tridente, Milik dovrà riguadagnarsi il posto una volta rientrato a pieno regime dall'infortunio e anche per il neo arrivato Pavoletti gli spazi sembrano annunciarsi più ristretti che mai. Una situazione devastante per l'ex doriano, che in caso di permanenza sarebbe spinto sempre più ai margini, e per lo stesso Napoli, che si ritroverebbe a dover rinegoziare verso il basso, a fine stagione, la cessione di un calciatore svalutato.

Manolo Gabbiadini Napoli 2016LaPresse

Un addio comunque scontato

Proprio per questi motivi, una delle trattative aperte dal Napoli non può non andare in porto. Anche all'ultimo giorno di mercato, se necessario. Le pretendenti attenderanno fino all'ultimo per strappare un prezzo vantaggioso, consapevoli di come l'avventura di Gabbiadini sotto il Vesuvio sia morta e sepolta da un pezzo. E il club azzurro, alla fine, accetterà di incassare una cifra leggermente inferiore a quella inizialmente stabilita. Il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli, non a caso, hanno chiuso già prima dell'inizio dell'anno per Pavoletti proprio in previsione dell'addio dell'ex doriano.

Tanto tempo perso

La vera "vittima" dello stallo è lo stesso Gabbiadini, che a dire il vero quando è stato chiamato in causa da Sarri ha sempre fornito risposte positive: nelle ultime tre partite disputate tra campionato e Coppa Italia (Fiorentina, Sampdoria e Spezia) è andato a segno in altrettante occasioni. Contro il Pescara e contro il Milan, invece, è rimasto in panchina per 90 minuti. E lo stesso potrebbe accadere domani, in coppa contro gli stessi viola, e poi domenica contro il Palermo. Tanto, troppo tempo perso per un attaccante che ha da settimane un piede sull'uscio, una valigia in mano e una voglia matta di rimettersi in discussione, ma che non potrà farlo finché le trattative per il suo addio non si saranno sbloccate.