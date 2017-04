L'agente di Gabigol: "O cambiamo le prospettive all'Inter o andrà in prestito in un club europeo"

Come vi avevamo riportato nei giorni scorsi, per la situazione Gabigol mancava solamente il faccia a faccia tra l’agente Wagner Ribeiro e l’Inter: l’incontro è avvenuto e, sostanzialmente, si è ribadito quanto già era stato detto solo a parole:

" Ho parlato con l’Inter. O la prossima stagione ci saranno prospettive di giocare o andrà in prestito in un club europeo. "

La situazione viene monitorata di giorno in giorno; certo è che in queste ultime giornate di campionato, se Pioli non dovesse schierarlo con continuità, allora si potrebbe ipotizzare lo scenario descritto dall’agente, con il prestito in un club europeo come soluzione momentanea.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

Video - Pioli: "La Champions era un sogno, ma non dimentichiamo cosa abbiamo fatto" 01:20

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi