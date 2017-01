L'agente di Gabigol tuona: "Va gestito. Avere 20 anni non può essere un problema"

Gabriel Barbosa rimane costantemente al centro delle voci di mercato che interessano la Serie A e l’Inter. Dopo essere arrivato per 30 milioni di euro dal Santos in estate, il giovane attaccante brasiliano è visto da tempo come possibile partente a gennaio, in prestito a una squadra estera o italiana di medio-bassa classifica dove poter avere minuti importanti e fare esperienza.

Negli ultimi giorni, però, sembrerebbe essersi rinsaldato il legame con l’Inter, tanto da lasciar pensare a una possibile riconciliazione e permanenza in nerazzurro. Oggi ha parlato l’agente, Wagner Ribeiro, che è comunque in procinto di incontrarsi con la società nei prossimi giorni.

" L’Inter non mi ha mai detto che Gabigol potrebbe essere ceduto. Ha un contratto fino al 2021. Il 13 gennaio sarò comunque a Milano. Gabigol ha davvero molto potenziale. Ha solo bisogno di essere gestito, perché avere 20 anni non può essere un problema, ma deve essere un vantaggio. Gabigol somma forza e talento. Speriamo sia un 2017 migliore per lui nell’Inter. "