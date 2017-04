L'agente di Mbappè chiude le porte alla Serie A: "Solo quattro club possono permetterselo"

Un exploit sorprendente, una crescita devastante ed un mercato che inevitabilmente lo pone come pezzo pregiato della prossima estate. Kylian Mbappè è senza dubbio sotto i riflettori delle migliori squadre d’Europa ma non è scontato che lasci il Principato già questa estate. Sotto questo aspetto, sono interessanti le dichiarazioni che il suo procuratore, Pascal Boisseau, ha rilasciato in queste ore ai taccuini de L’Equipe: “Ci sono solo quattro club al mondo che si possono permettere di comprarlo in questo momento: Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Manchester United. Non sarebbe un bene per lui andare via quest’estate, non credo sia l’anno migliore per lasciare il Monaco. In questo momento sta volando, non c’è un giovane al suo livello in giro. Anche se l’anno prossimo dovesse fare una stagione meno buona, il Monaco avrebbe comunque offerte da almeno 100 milioni di euro”.

Niente Italia

Le dichiarazioni dell’agente sembrano dunque escludere fin dal principio un suo approdo in Serie A, anche se finora non si erano mai registrati interessamenti concreti o passi avanti da parte delle formazioni italiane. In attesa di conoscere le mire espansionistiche di Inter e Milan, sembra già sfumata la possibilità di vedere Mbappè nel nostro campionato, perlomeno a queste condizioni economiche, limitando le destinazioni a Premier League e Liga. Una delle società veramente interessate a Mbappè sembrava essere l’Arsenal, che però si è già tirata indietro dalla corsa al francesino classe 1998: "Sarei ipocrita se dicessi che non lo seguiamo, ma credo che ormai rientri nell'orbita di quella categoria di club che hanno un maggiore potenziale finanziario rispetto a noi” ha dichiarato Arsene Wenger a SFR Sport.