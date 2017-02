L'Atalanta blinda Gian Piero Gasperini: a un passo il rinnovo fino al 2020

Continua la splendida stagione dell’Atalanta. La squadra di Gasperini ha ricevuto tantissimi elogi negli ultimi mesi. Tutti gli addetti ai lavori si sono complimentati per il bel gioco offerto e per le tante vittorie conquistate, specialmente in casa. Attualmente, i nerazzurri di Bergamo sono quarti in classifica a pari punti con gli altri nerazzurri, di Milano. A “soli” sei punti dal terzo posto occupato dal Napoli. Dopo il complicato inizio di stagione, caratterizzato da varie sconfitte abbastanza pesanti (come il 3-0 a Cagliari), Gasperini ha trovato la giusta quadratura del cerchio e ha iniziato un lungo periodo di vittorie e pareggi, con pochissime sconfitte.

Percassi, dunque, rimasto contento del gran lavoro del Gasp, ha deciso di offrirgli un nuovo contratto fino al 2020 e l’ex allenatore (tra le altre) di Genoa e Inter ha accettato entusiasta. Prosegue quindi questo matrimonio, per ora felice, tra l’Atalanta e il suo –bravo- allenatore.

di Nico Bastone

