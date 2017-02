L'Atalanta non smette di sognare: 1-0 al Crotone e quarto posto in solitaria

Prima della gara di andata, giocata all’Adriatico di Pescara, la stagione dell’Atalanta non aveva ancora preso il volo e la panchina di Gian Piero Gasperini era addirittura in bilico. Dopo quel successo, tutto è cambiato. Questa sera l’Atalanta andrà a dormire da quarta in classifica, a 48 punti davanti all’Inter ed a soli tre punti dal Napoli, che è terzo a quota 51. Ciò che sta succedendo a Bergamo in questa stagione è qualcosa di unico e ci auguriamo non irripetibile. La formazione di Gasperini vince anche giocando male, senza brillare, e trova in casa il nono successo su 12 partite giocate. Il Crotone coglie la quarta sconfitta consecutiva e resta impietosamente ancorata al penultimo posto della classifica, a +4 sul derelitto Pescara.

La cronaca della partita

Nella prima frazione succede poco, pochissimo. L’Atalanta non si rende pericolosa per la prima mezz’ora, restando imbrigliata nel pressing e nell’ordine difensivo degli uomini di Davide Nicola, che però non riparte mai. Gasperini si spazientisce anche, e la prima occasione dei nerazzurri arriva al 38’ con il colpo di testa di Toloi che, dimenticato in area, mette appena sopra la traversa. Eccezion fatta per una simulazione da Golden Globe di Aleandro Rosi, le emozioni finiscono qui. In apertura di ripresa è però tutt’altra Atalanta: al 48’ su assist di Andrea Petagna è Conti a bruciare la marcatura di Sampirisi e a depositare in rete il gol dell’1-0. Il Crotone si dissolve in poco tempo e lascia campo ai bergamaschi, che al 59’ sfiorano il raddoppio: Petagna viene steso al limite da Ferrari, la punizione di Gomez è alta di poco. È poi Freuler a sfiorare il 2- dal limite, calciando sopra la traversa. Dopo il gol subito, il Crotone non trova mai l’occasione per rendersi pericolosa in avanti fino al 73’ quando Acosty dal limite impegna Berisha che, nonostante una deviazione, para con sicurezza. All’80’ Kessie si inserisce da solo in area poi sceglie lo scavetto per superare Cordaz. Ci riesce, ma la palla è larga di pochissimo. All’82 ‘ tiro al bersaglio dell’Atalanta: Cordaz dice di no a Petagna e a Kurtic, poi Gomez con il destro a giro stampa la palla sull'incrocio. All'86', gol annullato a Rosi, che di testa mette dentro sulla respinta di Berisha alla punizione di Crisetig, ma il fuorigioco è sacrosanto.

Il tweet

La statistica chiave

45 - Un girone dopo, dal Crotone al Crotone, sono 45 i punti messi in cascina dall'Atalanta. Un ruolino da record.

Il migliore in campo

Andrea PETAGNA – Un panzer: riesce a tenere su ogni singolo pallone, prende calci e botte ma resta sempre in piedi. È sia attaccante che assistman, soprattutto quando offre a Conti la palla dell’1-0. Gli manca sempre il gol, ma il lavoro che fa è incomparabile.

Il peggiore in campo

Mario SAMPIRISI – Un difensore deve essere attento, lui non lo è quando si fa bruciare da Conti nell’occasione del gol. Errore imperdonabile, perché decide una partita.

La dichiarazione

Andrea PETAGNA "È stata una bella vittoria, abbiamo sofferto perché il Crotone ci ha chiuso ben ma sono tre punti fondamentali. Siamo una squadra che ha gli attributi e che può competere per l’Europa, abbiamo carattere, cuore e tanta forza. Dobbiamo seguire il mister ed andare avanti così. Adesso dobbiamo pensare al Napoli e continuare così, sono scontri diretti ma se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà tutti. Ringrazio Ventura per la convocazione. "

Il tabellino

Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtić; Petagna, Gomez (dal 90' Cristante). All. Gasperini

Crotone (3-4-3): Cordaz: Ceccherini, Dos Santos (dal 72’ Simy), Ferrari, Rosi, Barberis, Crisetig, Sampirisi, Acosty (dal 78’ Nalini), Falcinelli, Stoian (dal 62’ Tonev). All. Nicola

Gol: Conti (A) al 48’

Arbitro: Banti di Livorno

Ammoniti: Clayton (C), Rosi (C), Freuler (A), Crisetig (C), Ferrari (C), Ceccherini (C), Conti (A).