L'Atalanta riparte col botto, record di punti nel girone d'andata: Chievo steso 4-1

L'Atalanta domina e vince a Verona 4-1, battendo un Chievo remissivo e rinunciatario che non riesce a porre rimedio alla rapidità di gioco e solisti avversari. Reti nel primo tempo di Gomez (prima doppietta stagionale, non accadeva dal 2013) e Conti, per un risultato già chiuso dopo la prima frazione. Nella ripresa Pellissier accorcia le distanze e poi Freuler firma il definitivo 4-1. Nerazzurri quinti in classifica con 35 punti (miglior piazzamento di sempre dopo il girone d'andata), Chievo ridimensionato dopo questo crollo interno (il 3° stagionale dopo quelli contro Milan e Juventus).

La cronaca

Pronti via e l'Atalanta va in rete. Petagna lavora bene un pallone sulla trequarti, apre a sinistra per Freuler che mette al centro dove arriva Gomez che di piatto sinistro fa secco Sorrentino. 4' e il risultato è già cambiato, con i nerazzurri che prendono fiducia e campo, mentre il Chievo è scosso. La squadra di Gasperini domina e concretizza nuovamente dopo una ventina di minuti, ancora col Papu Gomez. Sempre sulla sinistra, dove Frey vive una giornata maledetta, è Freuler a condurre l'azione, servendo l'accorrente Gomez al centro per il comodo destro che sorprende ancora Sorrentino. 2-0 e gara in totale controllo dei nerazzurri, che trovano nella coppia di centrali Grassi-Freuler un duo che garantisce quantità e qualità, alla faccia del partente Gagliardini (in panchina ma già dell'Inter). Non è finita qui, ed è solo il primo tempo. Al 43' serie di conclusioni verso la porta di Sorrentino, che ci mette una pezza su Gomez ma non può nulla sul tocco ravvicinato di Conti. 3-0 e intervallo.

Ripresa di assoluto controllo da parte dell'Atalanta, che gioca a memoria sia dietro – con fuorigioco sempre perfetto e una grande capacità di lettura delle situazioni di gioco – sia davanti, dove ha una serie di occasione per rimpolpare il punteggio. Sfiora la rete Freuler, poi Kurtic, poi un lampo di Pellissier che all'improvviso accorcia le distanze approfittando di un mezzo regalo della difesa nerazzurra (nonostante una netta partenza in fuorigioco dell'attaccante). Sull'1-3 il Chievo prende un po' di fiducia, ma basta qualche giro di lancette e i nerazzurri mettono di nuovo le cose a posto: gran lavoro di Petagna che serve in profondità Freuler, che dopo due assist si toglie anche la gioia di andare in rete. Finisce 4-1, grande gioia dei tifosi nerazzurri, che sognano l'Europa.

Andrea Conti Chievo Atalanta 2017LaPresse

La statistica

1 – Prima doppietta stagionale del Papu Gomez, non capitava dal 13 marzo 2013, quando giocava nel Catania al suo terzo anno in Italia (quella stagione, fu la più prolifica in Italia, chiusa con 8 reti. Con quelle di oggi è salito a 5).

Il tweet

Il migliore

Alejandro Gomez : una freccia sia a destra che a sinistra nell'attacco atalantino. Si fa trovare al posto giusto sugli assist di Freuler al 4' e al 22', siglando una doppietta che mancava dal 2013. Continua poi a macinare km, superando avversari sulle corsie esterne; mette lo zampino anche nella rete del 3-0. Gara memorabile!

Il peggiore

Nicolas Frey : è lui a mancare la copertura su Freuler, autore degli assist per Gomez (che decidono il match dopo appena 20'). Quando poi dalle sue parti si muove lo stesso Papu, sono dolori. Giornataccia

Il tabellino

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Radovanovic, Castro, de Guzman (46' Bastien); Birsa (83' Kiyine); Pellissier, Meggiorini (46' Floro Flores). All. Maran

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Masiello, Zukanovic; Conti, Freuler, Grassi (68' Konko), Spinazzola; Petagna (90' Paloschi), Kurtic, Gomez (87' D'Alessandro). All. Gasperini

Arbitro: La Penna di Roma

Gol: 4' Gomez (A), 22' Gomez (A), 43' Conti (A), 62' Pelliessier (C), 70' Freuler (A),

Note: ammoniti Grassi (A), Frey (A).