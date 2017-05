L'Atalanta vince l'asta: è proprietaria dello stadio Atleti Azzurri d'Italia

Lo stadio Atleti Azzurri d'Italia è di proprietà dell'Atalanta. Per 8.6 milioni di euro, il club di Percassi si è aggiudicato l'asta per la struttura sportiva più importante della città di Bergamo, battendo la concorrenza dell'Albinoleffe: decisivo il rilancio del 10% sulla base d'asta di 7 milioni e 826 mila euro. La Commissione del Comune di Bergamo ha aperto le buste arrivate lo scorso lunedì, e ha ufficializzato il passaggio di consegne.

L'Atalanta ha ora 6 anni di tempo per completare le operazioni di riqualificazione dell'impianto e dell'area adiacente ad esso: Percassi intende investire 25 milioni di euro (dunque quasi 35 milioni complessivi) per la creazione di una struttura che sia di portata europea, a differenza del progetto avanzato dall'Albinoleffe, che era invece più modesto e adatto a un club dalla Serie B in giù.