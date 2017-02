L'Atalanta vola con Gomez: doppietta del Papu, 2-0 al Cagliari

L’Atalanta vola in classifica e bastano 17 minuti al Papu Gomez per stendere il Cagliari: al 4’ di prima intenzione rasoterra su assist di Conti; al 17’ con un bellissimo destro a giro sotto l’incrocio di Rafael. Il resto è tanto pressing nel primo tempo con il ritrovato Kessié e piena gestione del risultato nella ripresa: per il Cagliari è la quarta sconfitta consecutiva senza gol.

La cronaca del match

Il Cagliari non esce dalla sua metà campo perché con Kessié il pressing è asfissiante dopo 4 minuti l’Atalanta è già sfondata sull’asse di destra: cross rasoterra di Conti e prima intenzione angolata in rete da Gomez. La Dea si scatena e al 16’ il Papu disegna un gol bellissimo: destro a giro sotto l’incrocio e ottava meraviglia di Gomez in campionato. Prima dell’intervallo, l’Atalanta sfiora il tris su schema da fermo: Gomez arretrato per Masiello che prolunga di testa, ma Petagna non ci arriva in spaccata sul secondo palo.

Nel secondo tempo, le uniche tracce del Cagliari si spengono, senza tiri in porta, dopo due fiammate di Di Gennaro, perché Borriello è dolorante e scordato là davanti mentre l'Atalanta sfiora il tris a ridosso del novantesimo con una doppia parata” di Rafael e Bruno Alves su Cristante/Kurtic e ancora il portiere brasiliano di riflesso sullo sfondamento di Petagna.

La statistica chiave

8. Alejandro Gomez ha già eguagliato il record personale di gol in un campionato di Serie A: il Papu chiuse la stagione 2012/13 con 8 reti nel Catania.

Il tweet della partita

Il tabellino di Atalanta-Cagliari 2-0

Atalanta (3-5-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello (62’ Zukanovic); Conti, Kurtic, Freuler, Kessié (81’ Cristante), Spinazzola; Gomez (90’ Mounier), Petagna. Allenatore: Gasperini

Cagliari (4-3-2-1): Rafael; Pisacane, Ceppitelli (83’ Ionita), Bruno Alves, Capuano (79’ Serra); Isla, Tachtsidis, Dessena (70’ Miangue); Di Gennaro, Barella; Borriello. Allenatore: Massimo Rastelli

Arbitro: Claudio Gavillucci di Latina

Gol: Gomez 4’ e 17’

Ammoniti: Masiello, Kurtic, Spinazzola; Ceppitelli, Barella, Conti, Dessena