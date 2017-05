L'Empoli fa la voce grossa contro il Bologna: Crotone a distanza di sicurezza

L’Empoli di Martusciello ottiene una vittoria fondamentale per la corsa alla salvezza. I toscani hanno avuto la meglio per 3-1 sul Bologna di Roberto Donadoni frutto delle reti di Daniele Croce, Manuel Pasqual e Andrea Costa. Di Verdi il gol del momentaneo pareggio dei rossoblù. Con questo successo i toscani salgono a quota 32 punti e mantengono 4 punti di vantaggio sul Crotone vittorioso sul campo del Pescara. Il Bologna, invece, resta fermo a quota 38 punti.

La cronaca

Nel primo tempo parte subito forte l’Empoli che passa in vantaggio al 5’ con la rete del capitano Croci, alla sua seconda gioia in Serie A. Passano solo 6 minuti e il Bologna pareggia con il gran gol di Verdi che con un sinistro a giro batte Skorupski. Dopo un sostanziale equilibrio Pasqual, al minuto 38 fulmina Mirante con un sinistro imparabile all’incrocio dei pali.

Nella ripresa l’Empoli entra subito bene in campo e trova il gol con Costa che raccoglie una palla vagante in area rossoblù e batte per la terza volta Mirante. Il Bologna non tira mai in porta mentre l’Empoli in un paio di circostanze prova ad arrotondare il punteggio con Thiam e Pucciarelli ma con poca fortuna. Nel finale arriva il primo tiro in porta di Destro al 92 e dopo 4 minuti di recupero Calvarese manda tutti sotto la doccia.

La statistica chiave

Il Bologna non ha mai vinto in Serie A quando ha giocato la 35ª giornata in trasferta: 3 pareggi e 4 sconfitte, con quella di oggi.

Il migliore

Manuel Pasqual: nella giornata in cui segnano tutti i veterani dell’Empoli, il suo gol è quello da lustrarsi gli occhi. L’ex Fiorentina ha il sinistro caldo e oltre al siluro spedito sotto l’incrocio dei pali ha dispensato assist al bacio per i compagni e ha messo lo zampino anche nel primo gol di Croce.

Il peggiore

Mattia Destro: Un fantasma. L’ex attaccante di Milan e Roma non la vede mai contro Costa e Bellusci: da un attaccante come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Il Bologna ha bisogno dei suoi gol per vincere le partite.

La dichiarazione

Daniele Croce: “Questa vittoria ha un grande significato. Ci siamo e vogliamo lottare fino alla fine. La salvezza per noi vale lo Scudetto. Dovremo giocarcela fino alla fine perché le altre non mollano. In gol gli over 30? Noi vogliamo vendere cara la pelle fino alla fine”

TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini (64’ Veseli), Bellusci, Costa, Pasqual; José Mauri (86’ Arnel Jakupovic), Diousse, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Thiam (75’ Maccarone)

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Gastaldello (68’ Masina), Maietta, Mbaye; Taider (50’ Petkovic), Pulgar, Donsah; Krejci (74’ Okwonkwo), Destro, Verdi.

Reti: 5’ Croce (E), 11’ Verdi (B), 38’ (E), 46’ Costa (E)

Ammoniti: Krejci (B), Gastaldello (B)