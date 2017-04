L'Empoli stende un Milan irriconoscibile, la Lazio asfalta il Palermo e si riprende il 4° posto

Lazio-Palermo 6-2 (8’, 9’ Immobile, 21’, 24’ 26’ Keita Balde; 46’, 52' Rispoli, 91' Crecco)

La Lazio si riprende il quarto posto in classifica passeggiando sulle ceneri del derelitto Palermo: una doppietta di Ciro Immobile e una tripletta di uno scatenato Keita consentono ai biancocelesti di imporsi per 6-2 sui rosanero, cui non basta una doppietta a giochi ormai fatti di Andrea Rispoli. Nel finale c’è gloria anche per il canterano” Luca Crecco. Lazio a +1 sull’Atalanta, Palermo a -13 dalla quota salvezza.

Milan-Empoli 1-2 (40’ Mchedlidze, 67' Thiam, 72' Lapadula)

Al Milan serviva un’altra rimonta nel finale, come capitato nel derby, ma questa volta i rossoneri non hanno avuto la stessa fortuna e la stessa bravura nel trovare il gol oltre il 90’. La squadra di Montella viene superata in casa da un Empoli brillante che trova la sua seconda vittoria - esterna - consecutiva, restando così a +5 sul Crotone nella lotta salvezza. Da rivedere tutto l’attacco del Milan, da Suso e Deulofeu irriconoscibili a Lapadula e Bacca poco incisivi. L’Inter perde ma il Diavolo non sorride visto che Lazio e Atalanta provano a scappare per evitare il 6° posto.

Sampdoria-Crotone 1-2 (20’ Schick, 67' Falcinelli, 80' Simy)

Il Crotone batte la Sampdoria ma non accorcia sull'Empoli, corsaro a San Siro col Milan e resta a 5 punti dalla zona salvezza. A Marassi gran primo tempo del Doria, che va in vantaggio con una prodezza di Schick. Poi nella ripresa la squadra di Giampaolo si addormenta e va sotto: pari di Falcinelli e infine vantaggio di Simy, che regala alla banda di Nicola tre punti che potrebbero, per quanto pesantissimi, essere inutili.

Chievo-Torino 1-3 (52' Ljajic, 56' Zappacosta, 65' Pellissier, 76' Iago Falque)

Torna al succeso il Torino in una gara, quella del Bentegodi contro il Chievo, che aveva ben poco da dire in termini di classifica per entrambe le squadre, ampiamente salve e senza europretese. Ma, come spesso accaduto in altre uscite, gli uomini di Mihajlovic, una volta raggiunto il raddoppio (prima segna Ljajic, poi Zappacosta), si rilassano, lasciando la ribalta ai gialloblù guidati dall'eterno capitan Pellissier, che segna il gol della bandiera e della tremarella granata. Ci pensa poi Iago Falque a rassicurare il Toro, che consolida il nono posto con 48 punti, mentre il Chievo resta al dodicesimo posto in coppia con il Cagliari a quota 38.

Udinese-Cagliari 2-1 (70' Perica, 72' Angella, 86' Borriello)

L'Udinese dà continuità al proprio momento positivo in casa, centrando la terza vittoria consecutiva sull'erba della Dacia Arena dopo quelle con Palermo e Genoa. Sblocca Stipe Perica al 70', con una sassata dalla distanza che non lascia scampo a Rafael, raddoppia dopo soli tre minuti Angella, che sfrutta una disattenzione della difesa cagliaritana sugli sviluppi di un corner. Inutile la rete di Marco Borriello all'86', che prova a riaccendere il finale: decisivo, nei minuti di recupero, un salvataggio di Danilo sulla linea dopo una conclusione di Salamon a botta sicura. L'Udinese sale a quota 43 punti in classifica, il Cagliari resta fermo a 38.