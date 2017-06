L'Inter domina in Italia a livello giovanile: perchè la prima squadra non sfrutta questo patrimonio?

Ieri sera la formazione Under 17 dell’Inter ha vinto il suo scudetto giovanile a Forlì superando in finale l’Atalanta per 3-2, dopo i tempi supplementari. Per la categoria, quest’anno allenata da Andrea Zanchetta, è il settimo scudetto della storia. In più, con questo salgono a 44 i titoli complessivi della storia del settore giovanile nerazzurro. Solo quest’anno l’Inter si è messa in bacheca lo scudetto Primavera, lo scudetto della Berretti e lo scudetto Under 17 (Serie A e Serie B). Negli anni Duemila, questo è il quarto scudetto vinto dalla formazione Primavera dopo quelli del 2002, 2007 (con Mario Balotelli), 2012 e 2017. Negli anni post Triplete, il settore giovanile nerazzurro ha messo nella sua speciale bacheca tantissimi trofei: due campionati Primavera (2012, 2017), una Coppa Italia Primavera (2016), due Tornei di Viareggio (2011, 2015), una Next-Gen Series (2012), tre campionati Juniores Berretti Under 18 (2012, 2016 e 2017), due campionati Under 17 (2014, 2017) ed una Supercoppa Under 17 (2014). Questi dati circoscrivono perfettamente quello che è il valore ed il potenziale a dispozione del vivaio nerazzurro e non solo.

Una risorsa più economica che sportiva

Ora, come spesso accade, il dilemma che riguarda il settore giovanile nerazzurro è quello del salto di qualità in prima squadra. I nerazzurri, storicamente, hanno sempre fatto molta fatica a tradurre gli ottimi risultati del settore giovanile in giocatori dal lanciare in prima squadra. Tanti ne sono passati, in pochi recentemente si sono fermati a fare la storia dei nerazzurri. Al contrario, nonostante non sia una cosa negativa, spesso si è trasformato in una fonte di remunerazione che negli ultimi dieci anni ha fruttato alle casse nerazzurre oltre 160 milioni.

Forse la mancanza di pazienza, forse l’eccessivo e compulsivo ricorso al mercato straniero, forse le eccessive aspettative, fatto sta che ai numerosi successi giovanili non è mai corrisposta un’adeguata presenza di giovani cresciuti nel vivaio in prima squadra. Allo stato attuale, la rosa nerazzurra vede al suo interno pochi giocatori cresciuti in casa: c’è Tommaso Berni, portiere classe 1983 che ha concluso le giovanili all’Inter, e sempre in porta il giovane Ionut Radu. In difesa Marco Andreolli, Davide Santon e Guy Eloge Yao. Salto netto sul centrocampo, in attacco ecco Jonathan Biabiany ed Andrea Pinamonti. Di questi, quanti sono protagonisti? Nessuno, nemmeno più Santon. L’anno scorso in orbita Inter c’era anche Gnokoury, che è stato ceduto all’Udinese ed è stato fermato per problemi cardiaci.

Andrea Pinamonti - Inter 2016/2017LaPresse

Oltre a loro, sono tanti i talenti che l’Inter ha svezzato e poi ha spedito in giro per l’Italia o per l’Europa. I casi più eclatanti sono quelli di Mario Balotelli, Leonardo Bonucci e Marco Benassi, per motivi diversi tra loro, ma in ogni caso un patrimonio lasciato andare via. Particolare, nello specifico, la situazione di Mario Balotelli che di stagioni in prima squadra ne aveva fatta più di una ma, complici i noti spigoli caratteriali, ha fatto le valigie prima verso l’Inghilterra e poi dai cugini rossoneri. Oppure si potrebbero citare giocatori Duncan, Destro, Donati, Caldirola, Bianchetti, Crisetig, Bardi, Bessa, Biraghi, tanti giovani usciti dalle giovanili come potenziali promesse e mai valorizzati. Negli anni più recenti, Livaja, Longo, Donkor, Mbaye, Yao, Miangue ma anche Federico Bonazzoli.

Troppo difficile il salto?

È forse troppo alto lo scalino tra il campionato Primavera e la Serie A? Probabilmente sì, lo è. Ma forse, visti anche i risultati nerazzurri tradotti in trofei dal Triplete in poi (escluso il Mondiale per Club), poteva veramente valere la pena correre il rischio di aspettare, di valorizzare, di creare un senso di apparenenza. È indiscutibile il lavoro che l’Inter ha fatto da sempre sul settore giovanile, è altrettanto indiscutibile però che questo lavoro abbia poi giovato ai risultati e alla crescita della prima squadra. E lascia molte perplessità la continua propensione a cercare il colpo dall’estero, anche a scapito della qualità: i Gabigol, i Nagatomo, i Montoya, i Kondogbia meritano davvero tanta considerazione in più di una serie di giovani che scalpitano e mai vengono presi in considerazione? Negli anni tante occasioni non sono state sfruttate a dovere, ma se il ricambio giovanile continua a generare questa qualità, perché non provarci? Il Milan paradossalmente, con molti meno titoli in bacheca e risorse negli ultimi anni, ha avuto coraggio nel lanciare i vari Calabria, Donnarumma, Locatelli, De Sciglio prima di loro, ricevendo in risposta discrete garanzie tecniche e ottime indicazioni per il futuro. Con l’avvento di Spalletti, è possibile un’inversione di tendenza sotto questo aspetto?