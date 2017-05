L'Inter fa sul serio per Di Maria: ecco l'offerta ufficiale al PSG

Dopo le voci degli ultimi giorni riguardanti un probabile interessamento da parte dell’Inter nei confronti di Angel Di Maria, ecco che questa pista sembra iniziare a trovare i primi riscontri ufficiali. Stando a fonti molto vicine alla nostra redazione e alla società di Suning, i nerazzurri sarebbero difatti concretamente passati all’attacco per l’argentino presentando un’offerta ufficiale al PSG, squadra detentrice del cartellino del giocatore, subito seguita da un’altra offerta d’ingaggio a Pablo Sabbag (agente del fantasista).

La società francese starebbe seriamente prendendo in considerazione questa offerta ed anche il 29enne ex Real Madrid sembrerebbe disposto e voglioso di intraprendere una nuova esperienza , specie se quest’ultima dovesse essere a tinte tricolori. Va comunque ricordato che anche la Juventus e il Barcellona rimangono alla finestra per “El Fideo” Di Maria, ma questo scatto interista può quantomeno far ben sperare tutti i tifosi della Beneamata.