L'Inter fa sul serio per Gonzalo Rodriguez, può arrivare gratis a giugno

" L'accordo per il rinnovo non c'è e le squadre interessante sono diverse "

Gonzalo Rodríguez non ha ancora rinnovato con la Fiorentina (il suo contratto va in scadenza a Giugno 2017) e si aprono così varie ipotesi sul futuro del difensore argentino, come rivelato dallo stesso agente del giocatore.

Per il classe '84 non mancano infatti le pretendenti, dal Milan dell'ex allenatore Montella alla Roma di Spalletti per non dimenticare l'Inter. I nerazzurri non hanno mai nascosto l'interesse per l'ex Villarreal e anche in altre sessioni di mercato si era tentato l'assalto al centrale. Ora, la ghiotta occasione di prenderlo a parametro zero...

La scheda di Gonzalo Rodríguez:

Data di nascita : 10/04/1984 (32 anni)

: 10/04/1984 (32 anni) Ruolo : difensore

: difensore Piede preferito : destro

: destro Squadra : Fiorentina

: Fiorentina Scadenza contratto : 30 Giugno 2017

: 30 Giugno 2017 Ingaggio : 1,2 milioni

: 1,2 milioni Valore di mercato (transfermarkt) : 5 milioni

: 5 milioni Altezza x peso: 1,82 m x 79 kg

Ausilio, dall'inizio del mese, ha già imbastito la trattativa per convincere agente e giocatore del 'nuovo' progetto tecnico dell'Inter, nel tentativo di strapparlo così gratis per la prossima stagione.