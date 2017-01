L'Inter fa un 'favore' ai cinesi: ecco svelata la (strana) operazione Sainsbury

Sembrava un mercato chiuso, almeno in entrata, dopo l’arrivo di Gagliardini, comunque importantissimo per la stagione dell’Inter. La partenza di Ranocchia, però, ha liberato un posto in difesa, posto subito occupato dal centrale Trent Sainsbury. Il classe ’92 arriva in nerazzurro con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione, con l’unico intento - almeno numerico - di sostituire Ranocchia.

Questa volta è l’Inter a fare un favore ai cinesi

L’austrauliano arriva dallo Jiangsu Suning, squadra strettamente legata a quella nerazzurra vista la presenza della medesima proprietà. Uno strano affare insomma, colpo che ha però una facile spiegazione: liberare un posto da straniero per il club cinese. Il mercato, in estremo oriente, non si chiuderà oggi e ci sarà spazio sino a Domenica 26 Febbraio per effettuare altre operazioni in entrata. Lo Jiangsu Suning aveva, infatti, bisogno di un posto (libero) da straniero in più, per effettuare un colpo ad effetto che ancora non è arrivato in queste settimane (contrariamente a Shanghai SIPG, Shanghai Shenhua e Tianjin Quanjian).

L’Inter aspettava Ramires o Teixeira...

Una mossa totalmente al contrario, rispetto a quanto si pensava fino alla scorsa stagione. Ora è l’Inter a fare un favore allo Jiangsu, quando - fino allo scorso anno - si ipotizzava che fosse il club cinese a venire incontro ai nerazzurri comprando per loro i vari Ramires o Alex Teixeira per poi girarli gratuitamente (in prestito) all’Inter. Niente di tutto ciò, o almeno per adesso, anche perché gli occhi del Fair Play Finanziario sono ancora vigili.

E se Sainsbury fosse anche forte?

Il classe ’92 ha debuttato tra i professionisti nella fila del C.C. Mariners nel 2010, vincendo poi un titolo d’Australia nella stagione 2012-2013. Nel gennaio del 2014 fa poi il grande salto in Europa dove prova l’esperienza olandese con la maglia del PEC Zwolle, club che in quella stagione vincerà la KNVB beker anche se Sainsbury non sarà protagonista a causa di un infortunio al ginocchio che lo tenne lontano dai campi da Febbraio in poi. Nei Paesi Bassi non riesce a sfondare e finisce così in Cina dove firma un contratto fino a Dicembre 2018. Con l’Inter avrà il suo spazio?