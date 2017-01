L'Inter ha davvero cambiato marcia: goduria Gagliardini, capacità di reagire sempre

La quinta vittoria di fila, arrivata ancora in rimonta, rilancia le ambizioni dell'Inter. I nerazzurri hanno definitivamente agganciato il trenino per la lotta al terzo posto, quello che comprende Napoli, Lazio e Milan, con la Roma leggermente avanti e l'Atalanta possibile outsider. I nerazzurri, grazie anche all'evidente lavoro di Stefano Pioli, si sono rimessi nella giusta carreggiata, hanno cambiato passo, ritrovando le giocate decisive dei loro giocatori migliori, da Icardi a Perisic. Dopo le tre sberle di Napoli, ecco i successi su Genoa, Sassuolo, Lazio, Udinese e Chievo. 15 punti in fila, come non accadeva dall'inizio dello scorso campionato con Mancini in panchina. Ma a differenza di allora, quando l'Inter non convinceva del tutto, ora i risultati stanno arrvando anche con la forza del gioco, del collettivo.

Stefano Pioli Inter Chievo 2017LaPresse

I numeri che certificano il rilancio

San Siro è ormai diventato un fortino per l'Inter. Tanto che l’ultima volta che la formazione nerazzurra aveva vinto sei partite di fila in casa risaliva addirittura al maggio 2011: i nerazzurri in quel finale di campionato inanellarono 13 vittorie consecutive al Meazza. Vittorie ottenute con abnegazione e coraggio, tanto che ieri contro il Chievo, l'Inter ha collezionato il record di cross per una squadra in questo campionato (58) e il suo record stagionale di tiri in un match (31). Successi arrivati spesso al carattere, all'orgoglio finale, a guizzi negli ultimi minuti. La squadra ora allenata da Pioli è infatti la formazione che segna di più nell'ultimo quarto d'ora di partita: ben 12 delle 33 reti neroazzurre sono arrivate dopo il 75'. Ed è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie A: ben 15, frutto di 4 vittorie e tre pareggi dopo esser andati sotto nel punteggio. A Udine come con il Chievo.

Gagliardini è uno tosto: esordio da applausi

E tra le tante note liete nel 3-1 al Chievo, c'è sicuramente anche quella relativa all'esordio dell'osservato speciale. Gagliardo, in una sorta di "cog-nomen omen". Roberto Gagliardini ha disputato un'ottima partita, andando due volte vicino al gol e confermando le doti messe in mostra nella prima parte di stagione all'Atalanta. Sicuro, fisicamente strapotente, sempre nel vivo del match. Gagliardini si è calato nella nuova realtà con fame e con la personalità di chi sa di aver qualcosa da dimostrare. Dal nerazzurro di Bergamo al nerazzurro di San Siro pare non essere cambiato nulla. Un'altra pedina che Pioli saprà sfruttare al meglio.

L'implacabile Icardi, come Ibra e Vieri

E poi, come sempre, la firma sulla vittoria l'ha messo l'implacabile Mauro Icardi. L'argentino, in rete per il momentaneo 1-1 e avviatore del 2-1 ddi Perisic, ha ora messo lo zampino in 22 gol finora in questa Serie A, almeno 6 in più di ogni altro giocatore: 6 di questi (3 reti e 3 assist) sono arrivati nelle ultime 4 gare. Ma soprattutto con la rete al Chievo, Icardi per la terza stagione ha segnato almeno 15 gol in A: gli ultimi a riuscirci con l'Inter furono due giocatori "discreti" per chi ama il nerazzurro. Zlatan Ibrahimovic e Christian Vieri. Insomma, grazie anche alla leadership ritrovata del suo cannoniere, l'Inter può davvero ambire ad un grande girone di ritorno. Le avversarie sono avvistae: chi dava i nerazzurri fuori dalla lotta al podio del campionato, dovrà ora ricredersi.

