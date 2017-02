L'Inter non si ferma mai: accordo con Ricardo Rodriguez per giugno

Ricardo Rodriguez all’Inter, ve ne avevamo già parlato ad inizio mese: oggi ci sono stati ulteriori passi avanti per il trasferimento dello svizzero ai nerazzurri.

Gli agenti del terzino in forza al Wolfsburg si sono incontrati all’hotel Me di Milano con Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. E’ stato trovato accordo per quanto riguarda l’ingaggio che percepirà Rodriguez all’Inter. I nerazzurri, a giugno, pagheranno la clausola di 22 milioni al Wolfsburg e potranno così finalizzare il trasferimento dello svizzero.

In questa stagione Ricardo Rodriguez, con la maglia del Wolfsburg, ha collezionato 22 presenze segnando 2 gol.