L'Inter piomba su Pepe: se non sarà rinnovo col Real, sarà Milano

In casa Inter si guarda ormai da tempo alla prossima stagione e la campagna acquisti per rinforzare la squadra sembra già cominciata. Il d.s. Piero Ausilio ha infatti buttato gli occhi su Pepe, storico centrale del Real Madrid e della nazionale portoghese. Pepe, in scadenza a fine stagione col Real Madrid, pare poter essere un obittivo concreto dell’Inter dopo che Ausilio ha incontrato l’agente Jorge Mendes nei giorni scorsi a Monte Carlo.

Tra i due si sarebbe già trovato l’accordo, anche se per parlare di cosa fatta bisogna ancora attendere l’incontro con Florentino Perez. Se il presidente del Real Madrid lascerà effettivamente partire il portoghese dopo ben 10 stagioni (al Real ormai dal 2007), la prima scelta sarà effettivamente quella della Milano di sponda nerazzurra.

L’Inter è infatti una decisa preferenza rispetto alle solite offerte milionarie della Cina, col giocatore che vuole essere ancora protagonista in un calcio importante.

La nostra opinione

Vero, non è più di primo pelo e a 34 anni il meglio dovrebbe essere già andato, ma il profilo del giocatore parla da solo. Due Champions League a Madrid e un europeo col Portogallo sempre la protagonista, oltre a tutti i titoli nazionali con le Merengue. Esperiena e – quando la testa è collegata – qualità che non si possono certo discutere. D’altra parte non si resterebbe 10 anni nella difesa del Real Madrid se non si fosse capaci di intendere il calcio. Insomma, non sarà giovanissimo e di tanto in tanto le intemperanze – usiamo un eufemismo – si sono fatte vedere, ma in un reparto difensivo dove l’Inter quest’anno si è trovata a schierare Medel, questo sarebbe senza dubbio un gran salto di qualità per i nerazzurri.