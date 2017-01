L'Inter prenota per giugno Kostas Manolas: alla Roma andranno 42 milioni

Vera e propria bomba di mercato quella che potrebbe portare Kostas Manolas a Milano, sponda Inter, nel prossimo giugno. I nerazzurri, infatti, avrebbero trovato l’accordo con la società giallorossa per acquistare il centrale greco del 1991 nella prossima sessione di mercato sulla base di 40 milioni di euro più bonus. Affare molto importante per i nerazzurri e Suning che dimostra la propria potenza economica ancora prima che inizi il primo vero mercato senza alcuna limitazione posta dal FPF.

La Roma, dal canto suo, accetta una trattativa che porterà nelle casse della società capitolina una cifra superiore ai 40 milioni di euro, fondamentale per effettuare la prossima sessione di calcio mercato oppure per provare a prendere Kessie e Defrel, giocatori che piacciono molto alla società capitolina. Potrebbe e dovrebbe risultare fondamentale la volontà del giocatore che dopo l’esclusione nello scorso turno di campionato sembra aver rotto in maniera definitiva con l’ambiente giallorosso e vorrebbe solo l’Inter. I nerazzuri dunque hanno saputo subito sfruttare l’occasione per piazzare il colpo di mercato valido per la finestra estiva di mercato. Così facendo l’Inter si assicura uno dei migliori centrali del campionato italiano.

A cura di Filippo Rivani

