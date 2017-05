L'Inter sfida la Roma e pensa a De Rossi, offerta biennale da 5 milioni per convincerlo a firmare

All’Inter mancano leader, gente di personalità abituata a respirare spogliatoi vincenti. E’ il refrain che si sente ripetere da settimane dalle parti di Appiano Gentile: dove tutti consapevoli che per tornare grandi serve un allenatore capace di sostituirsi alla società ma anche giocatori esperti e capaci di trascinare il gruppo. Per questo motivo stupiscono il giusto i rumors delle ultime ore che parlano di un’offerta biennale da oltre 5 milioni di euro dei nerazzurri a Daniele De Rossi, centrocampista della Roma in scadenza a giugno che al momento non ha ancora raggiunto un accordo di rinnovo con il club giallorosso.

Nonostante tra le priorità del neo direttore sportivo romanista Monchi, ci sia indubbiamente l’idea di prolungare il contratto di Capitan Futuro, questa mossa dell’Inter lascia comunque aperte le porte ai corteggiamenti di altri club (negli scorsi mesi ricordiamo anche i rumors su un possibile interesse della Juventus) dando per scontato il fatto che è assai improbabile che il simbolo giallorosso se la senta di giocare per un'altra squadra italiana al di fuori della Roma… Staremo a vedere come andrà di certo, questa proposta potrebbe essere un indizio della volontà di Suning di provare a fare il possibile per portare nei ranghi societari Gabriele Oriali, attuale manager della Nazionale italiana di cui De Rossi è un pilastro da quasi 15 anni e soprattutto Antonio Conte, vicinissimo a vincere la Premier League al primo colpo con il Chelsea ma non così convinto di continuare la sua avventura londinese anche nella prossima stagione.

Conte mi ha folgorato. Io amo le persone dirette, amo chi dice la verità. Tatticamente è un mostro, è un animale da campo. Non è facile essere un suo giocatore, ma è bello esserlo ” dichiarò qualche mese fa in un’intervista al Corriere dello Sport… Chissà se le loro strade si ritroveranno non più in azzurro ma in nerazzurro.