L'Inter vince il trofeo Marbella, primo gol nerazzurro per Gabigol

Un gol contro una squadra della terza serie spagnola non può certo significare molto, ma per Gabriel Barbosa - in arte Gabigol - il gol decisivo segnato alla Linense nello scadere della prima mini partita da 45' del trofeo Marbella ha un sapore particolare. Un gol anche bello, pallonetto a scavalcare il portiere prima depositare la palla in rete, e un'esultanza lunga e sentita. Come a spazzare via i primi 4 difficili mesi in Italia, tra tante panchine e tribune.

Una rete che potrebbe rilanciare anche il 2017 di questo giovane talento brasiliano, schierato titolare da Pioli e che in 45 minuti - gol a parte - ha mostrato solo a sprazzi le proprie potenzialità, alternando anche molte - troppe - pause e diversi errori. Il gol, però si sa, per un attaccante è la miglior medicina possibile.

Per la cronaca, l'Inter ha battuto 3-2 la modesta squadra spagnola capace di andare avanti per ben due volte per merito - anzi demerito - degli errori grossolani di Handanovic prima e Andreolli poi. Una doppietta, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di Murillo aveva riequlibrato tutto, prima della gemma decisiva di Gagibol.

Il tabellino della prima sfida: BALOMPEDICA LINENSE-INTER 2-3 MARCATORI: 3' Palomino (L), 16', 36' Murillo (I), 30' Rubio (L, rig.), 45' Barbosa (I)

BALOMPEDICA LINENSE: 1 Godino; 2 Oliver, 3 Odena, 4 Santelices, 5 Trujillo, 6 Palomino, 7 Dominguez, 8 Selfa, 9 Rubio, 10 Mendez, 11 Gallardo.

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 24 Murillo, 2 Andreolli, 95 Miangue; 77 Brozovic, 27 Gnoukouri; 87 Candreva, 23 Eder, 96 Barbosa; 8 Palacio.

Ko ai rigori nella seconda partita, ma il trofeo è comunque dei nerazzurri

Sconfitta ai calci di rigore ininfluente per gli uomini di Pioi dopo l'1-1 nei 45 minuti, con Perisic a pareggiare proprio nel finale la rete iniziale di Okoye. Di Joao Mario e Icardi gli errori decisivi nella serie tradizionale, di Ranocchia quello decisivo nella serie a ultranza. L'Inter, però, forte della differenza reti, si è aggiudicata comunque il trofeo.

Questo il tabellino del 2° match - INTER-MARBELLA 1-1 MARCATORI: 16' Okoye (M), 43' Perisic (I)

INTER: 30 Carrizo; 21 Santon, 13 Ranocchia, 2 Andreolli (22' 94 Yao), 15 Ansaldi; 11 Biabiany, 6 Joao Mario, 27 Gnoukouri, 44 Perisic; 19 Banega; 9 Icardi.

MARBELLA: 1 Bernabé; 2 Carlos Julio, 3 Sanchez, 4 Diana, 5 Ruiz, 6 Gonzalez , 7 Goti, 8 Delmonte, 9 Okoye, 10 Marquez, 11 Beitia.