L'ultima chiamata per Bacca, dopo il perdono serve il riscatto

"È bello che abbia riconosciuto di aver sbagliato. Non abbiamo bisogno di ricompattarci, abbiamo bisogno solo di vincere e domani è una grande occasione per raggiungere l'obiettivo". Così Vincenzo Montella, allenatore del Milan, alla vigilia del recupero di campionato contro il Bologna, sullo sfogo evidenziato dall'attaccante colombiano per la sostituzione nello scorso match con la Sampdoria.

Un enigma, anche statistico

Opta ha sottolineato come Bacca sia l’attaccante con la miglior percentuale di conclusioni nello specchio tra quelli che hanno calciato almeno venti volte. Un 67% dietro al quale, però, il colombiano non può più nascondersi. Perché Bacca ha tirato solo 31 volte in 19 partite. Vi serve un termine di paragone? Il colombiano ha calciato quanto Leonardo Pavoletti, che di partite ne ha giocate 10 e di minuti in campo ne ha passati la metà (609 contro 1331). In altre parole, il milanista è il trentaduesimo giocatore della Serie A per conclusioni. Le percentuali sono ottime, ma senza la quantità c’è poco da fare.

Ora servono risposte

Montella, nella conferenza stampa della vigilia, ha ammesso che esiste un problema realizzativo. "I numeri non sono frutto del caso – ha dichiarato -. Sicuramente dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, nella scelta e nel tiro. Perché la squadra è propositiva e arriva in zona gol, bisogna essere più concreti". Il dilemma, anche qui, ritorna. Il problema sta nel gioco di Montella o nelle caratteristiche di Bacca poco adatte a questo sistema? Probabilmente nell’uno e nell’altro. Ma, da questa sera al Dall’Ara, è necessario per tutti offrire risposte più convincenti.

Serei A, Milan, Carlos BaccaEurosport

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gastaldello, Maietta, Torosidis; Donsah, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Krejci. All.: Donadoni.

Squalificato: Masina. Indisponibili: Okwonkwo, Mirante.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. All.: Montella.

Squalificato: Sosa. Indisponibili: Bonaventura, Montolivo, De Sciglio, Antonelli, Calabria.