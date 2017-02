L'ultima radiocronaca di Cucchi a San Siro: "Adesso è davvero tutto"

" Un caro saluto, questa è stata la mia ultima radiocronaca. Ho avuto il privilegio di far parte della squadra di Tutto il calcio minuto per minuto e lavorato con gli ideatori di questo gioiello. "Tutto il calcio" ha ormai 57 anni, ma è una trasmissione giovane e bella e durerà a lungo, almeno fino a quando esisterà la passione per questo sport. Grazie a Radio Rai e grazie alla redazione sportiva, ma soprattutto a voi che avete scelto di ascoltarci. Adesso posso davvero dirlo: E’ davvero tutto! "

Con queste parole la storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto Riccardo Cucchi si è congedata dal suo pubblico dopo 38 – onoratissimi – anni di carriera, trattenendo a stento la comprensibile emozione.

L’ultima sua radiocronaca prima della pensioneha scandito la partita di San Siro tra Inter ed Empoli, con il significativo omaggio del pubblico di fede nerazzurra (“A te il nostro applauso per averci emozionato per davvero, in un mondo finto, Riccardo Cucchi simbolo del nostro calcio”, recitava lo striscione a lui dedicato).

Tra le radiocronache più emblematiche la finale mondiale del 2006 tra Italia e Francia e la finale di Champions League del 2010 tra Inter e Bayern Monaco; Cucchi aveva inoltre raccontanto a beneficio dei radiospettatori di Radio Rai anche il torneo di atletica leggera nelle indimenticabili Olimpiadi di Barcellona del 1992. Nel suo florido curriculum sei Olimpiadi e quattro Mondiali di calcio nelle vesti di inviato. L’assunzione in Rai, dopo aver vinto un concorso per radiotelecronisti, nel lontano 1979. Raro esempio di competenza, pacatezza e signorilità.

