La Cina è la nuova frontiera del calcio, ma più che farci paura ci fa invidia

La Cina è l’asso pigliatutto. In questi giorni leggiamo continuamente che il calcio mondiale è minacciato dall’illimitata disponibilità economica dei miliardari della Chinese Super League che, dopo Oscar e Tevez, riempito d’oro e trasformato nel calciatore più pagato al mondo, lanciano all’assalto ad altri big. E allora perché non tentare un fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo, protagonista assoluto del 2016 e fresco Pallone d’Oro? CR7 ha già declinato l’invito perché, almeno per ora, il panorama che conta è un altro.

C'erano una volta le sette sorelle: abbiamo perso la memoria?

Ci scandalizziamo e – diciamo la verità – un po’ rosichiamo perché loro possono e noi no. Chi vi scrive è un romantico che ritiene fermamente che tradizioni e cultura non si possano comprare, così come il fascino del calcio europeo. Però, bisogna anche essere coerenti: quando la parte dei burattinai apparteneva a noi italiani, ci facevamo tanti scrupoli? Un tempo il Belpaese era solito sopravvalutare i cartellini dei giocatori rispetto alla media del periodo (come nel caso di Eranio al Milan), i vari Berlusconi, Moratti, Cragnotti e compagnia spadroneggiavano e la Serie A era l’El Dorado, oltre a essere il campionato migliore del mondo.

Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, Milan, LaPresseLaPresse

Non si può né si vuole fermare i cinesi

Non sono passati secoli, ma è facile avere la memoria corta. Ora ci lamentiamo perché la crisi ha chiuso i rubinetti, all’epoca però non era scorretto depredare il calcio sudamericano con cifre fuori dal mondo. L’Europa storce il naso, ma gli sceicchi non hanno utilizzato un modus operandi molto differente. L’obiezione è la presenza del Fair Play Finanziario, ma Manchester City e PSG non sembrano curarsene troppo. Anzi, ci ricordano che se fosse stabilito anche per “i nuovi ricchi” sarebbe aggirabile con una certa semplicità da chi possiede i mezzi: anche il tetto salariale è facilmente aggirabile sotto forma di sponsorizzazioni, come succede con le star dell'NBA. Inoltre il FFP mondiale a quel punto dovrebbe riguardare tutti. Pensando al Qatar, è plausibile che Gianni Infantino (il portabandiera del Mondiale a 48 squadre, ndr) possa mettere i bastoni tra le ruote a chi ospiterà il Mondiale nel 2022 o a chi foraggia il giocattolo?

2016, Gianni Infantino, Fifa president, LaPresseLaPresse

Un movimento in ascesa

In passato, alcuni giocatori emigravano in America e quello sembrava fosse il futuro del calcio. Non è andata così. Ora vanno in Cina, dove Milan e Inter, tanto per fare un esempio, sono appaiate al secondo posto come squadre più seguite. Solo il Real Madrid le supera con circa 127 milioni di tifosi. Il calcio è in forte espansione su quei lidi: è lo sport più seguito (31%), insieme a basket e ping-pong, disciplina nella quale primeggiano ma in calo a livello d’interesse. Le partite del campionato italiano sono state le prime a essere trasmesse in Cina, alla fine degli anni ’80, e ora i cinesi hanno pure i soldi. Se il giocattolo gli esploderà in mano (la Super League ha un passivo di 600 milioni di euro) ne pagheranno le conseguenze.

Tifosi cinesi Milan, Cina, LaPresseLaPresse

Comprare e vincere con i loro soldi ci scandalizza?

Oggi, però, non possiamo fare la morale. Soprattutto perché, dato che non possiamo competere, abbiamo deciso di affidarci a loro. Gli esempi ce li abbiamo in casa: Inter e Milan. I tifosi nerazzurri in estate hanno accolto una campagna acquisti da oltre 100 milioni di euro con dispiacere molto relativo. Ben vengano i colpi a parametro zero e i giovani, ma sarà con quelle valanghe di Yuan, pardon Euro, che le milanesi potranno tornare competitive. Nel caso in cui ricominciassero a vincere, con i nuovi Moratti e Berlusconi dagli occhi a mandorla al timone, saranno così catastrofisti coloro che oggi paventano la fine del calcio? Utopisticamente se ne può anche discutere, ma siamo i primi che dovrebbero guardarsi allo specchio per evitare quantomeno di essere ipocriti.