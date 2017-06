La FIFA apre una procedura contro la Juventus per l'affare Pogba: rischia il blocco del mercato

A inizio maggio, ecco la rivelazione di Football Leaks sulla commissione monstre di Mino Raiola nell’affare che ha riportato Paul Pogba al Manchester United. Pochi giorni dopo, la France Presse ha lanciato un’indiscrezione clamorosa: la FIFA aveva messo quel trasferimento da 105 milioni di euro sotto inchiesta. Ora, tocca a ESPN giungere a una nuova rivelazione. Il Manchester United sarebbe già stato dichiarato innocente, mentre è finito sotto la lente d’ingrandimento il comportamento della Juventus. Una notizia potenzialmente molto dannosa, se confermata nelle prossime ore.

" "È stata aperta una procedura disciplinare nei confronti della Juve" "

Il virgolettato è riportato da ESPN ed è attribuito a un portavoce della FIFA. Nello specifico: "Possiamo confermare che è stata aperta una procedura disciplinare nei confronti della Juventus. Non possiamo fare ulteriori commenti dato che la procedura è in corso. Possiamo confermare che non sono state aperte procedure nei confronti del Manchester United”. Secondo lo stesso media, il Manchester United non correrebbe più alcun rischio. Mentre lo stesso non si potrebbe dire della Juventus. Che, se giudicata colpevole, potrebbe incappare in una scala di sanzioni che passerebbe da una pena pecuniaria e giungerebbe fino al blocco del mercato in entrata.

Le cifre sotto la lente d'ingrandimento

Dei 105 milioni di euro pagati la scorsa estate dalla squadra inglese, 27 sarebbero andati al procuratore e alla sua società Topscore Sports Limited, secondo un accordo firmato da Beppe Marotta e da Raiola circa tre settimane prima della vendita del giocatore. L’8 agosto 2016, invece, il Manchester United avrebbe concordato con il procuratore il pagamento di 19,4 milioni di euro da pagarsi in cinque rate entro la fine del settembre 2020. A queste cifre, stando a Football Leaks, si aggiunge il compenso dovuto da Pogba all’agente, altri 2,6 milioni di euro. Un totale di 49 milioni.

Paul PogbaGetty Images

L’oggetto del contendere: le TPO

Qual è il problema? Non tanto le cifre in sé dell’operazione e la percentuale incassata da Raiola. Quanto l’infrazione del regolamento in termini di TPO (third-part ownership). La FIFA ha proibito espressamente che il cartellino di un calciatore possa essere in possesso di una terza parte oltre a un club e al giocatore stesso. Un agente (o un fondo d’investimento), di fatto, non può disporre di alcuna percentuale. Una norma che molto spesso è stata aggirata sostituendo questa quota con una percentuale sulla rivendita futura del giocatore, uno scenario a cui rischierebbe di essere ascritto l’accordo tra Raiola e la Juventus che ha partorito gli introiti monstre per il procuratore (a patto che tutto ciò sia effettivamente provato). Proprio per questo, la FIFA vorrebbe vederci chiaro.