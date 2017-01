La Fiorentina accetta l'offerta del Tianjin, ora la decisione è nelle mani di Kalinic

La Fiorentina ha detto sì! Secondo quanto riporta il sito di Gazzetta, l’incontro svoltosi a Milano tra il direttore sportivo Pantaleo Corvino e gli incaricati del Tianjin per l’affare Kalinic ha prodotto una prima svolta: la società viola ha accettato l’offerta di 38 milioni messa sul piatto dalla società cinese, rendendosi per la prima volta in questa trattativa disposnibile a cedere il giocatore, rinunciando alla clausola di 50 milioni. Pantaleo Corvino è arrivato nel tardo pomeriggio nel capoluogo lombardo per incontrare gli emissari della società allenata da Fabio Cannavaro, dopo l'offerta che in giornata era arrivata negli uffici dei viola. Ora la palla passa proprio a Nikola Kalinic, che dovrà dunque decidere cosa fare della sua carriera: restare alla Fiorentina oppure dire di sì ai soldi del Tianjin.

